Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están en retroceso tras la llegada de Donald Trump al poder, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y descartó que la isla haya perpetrado "ataques acústicos" contra diplomáticos de Washington en La Habana.

"Las relaciones hoy están en retroceso. Mantenemos canales de diálogo todavía y nuestra posición es que no negamos en ningún momento las posibilidades de diálogo, pero tiene que ser entre iguales, en donde se nos respete y no se condicione nuestra soberanía, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", dijo el gobernante en entrevista con Telesur.



Díaz-Canel, descartó que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la "aberrante actitud" de la administración de Donald Trump hacia la isla.

Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas durante el último mandato de Barack Obama tras más de medio siglo de enemistad, un histórico "deshielo" abruptamente paralizado tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, contrario al proceso impulsado por su antecesor.

Fuente: EFE