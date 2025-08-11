El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se dirige a la audiencia a través de un mensaje de video en Helsinki, Finlandia, el 31 de julio de 2025. (Foto de Mikko Stig / Lehtikuva / AFP)
Agencia EFE
Guterres lamenta muerte de Miguel Uribe Turbay, pide justicia y reclama seguridad para candidatos
El secretario general de la ONU, , lamentó este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en y que lo dejó gravemente herido.

Guterres, en un mensaje transmitido por su portavocía a la prensa en el que expresaba sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano, reiteró su llamado a que el atentado contra Uribe “sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia”.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un atentado a balazos en junio

El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos”, agrega el mensaje.

Uribe, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un acto político de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en las que aspiraba a ser el candidato del Centro Democrático, en oposición al actual presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía colombiana tipificó hoy el crimen como magnicidio y señaló que hay seis detenidos, entre ellos el autor material, un adolescente de 15 años, mientras continúa la búsqueda de los determinadores.

Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados por la violencia, solo por detrás de Sudán y Siria, al haber sumado a fines del año pasado 7,3 millones de desplazados internos, equivalente al 14 % de su población, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

