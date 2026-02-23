Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer sostiene una bandera nacional durante la denominada «Marcha Silenciosa» para mostrar su apoyo al senador Miguel Uribe Turbay y pedir la paz para el país en Medellín, Colombia. Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP
/ JAIME SALDARRIAGA
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

Una mujer que aceptó su participación en el crimen del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 junio de 2025 en Bogotá, fue condenada este lunes a 20 años y dos meses de prisión, confirmó la Fiscalía.

