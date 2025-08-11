El cabecilla de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, conocido como alias Zarco Aldinever, señalado por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. (Captura de video)
Agencia EFE
Colombia confirma muerte en Venezuela de disidente FARC implicado en ataque a Miguel Uribe Turbay
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó este lunes la muerte en del cabecilla de una disidencia de las FARC conocido como , señalado como uno de los presuntos cerebros detrás del atentado contra el senador , fallecido hoy a los 39 años.

La muerte del supuesto cabecilla de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias más grandes de las extintas FARC, había sido anunciada la semana pasada por el grupo armado tras una emboscada con explosivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca de la frontera colombo-venezolana.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un atentado a balazos en junio

Pudimos confirmar que, efectivamente, sí se trató del asesinato, por parte del ELN, al Zarco Aldinever (...) ¿Las razones? las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico”, señaló en una conferencia de prensa el ministro.

Sánchez confirmó, además, la hipótesis que vincula a la Segunda Marquetalia con el atentado mortal contra el senador y aspirante presidencial Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada de este lunes en una clínica de Bogotá, donde estaba ingresado hace dos meses, desde el día del atentado.

Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), recibió el 7 de junio pasado varios disparos en la cabeza y en una pierna durante un acto de campaña en Bogotá para las elecciones de 2026, en las que buscaba su nominación como candidato del partido de derecha Centro Democrático.

Una línea (de investigación) apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia que es el cartel de la Segunda Marquetalia”, señaló el titular de Defensa.

MÁS INFIRMACIÓN: Centro Democrático califica asesinato de Miguel Uribe Turbay como “golpe a la democracia”

Por el atentado contra Uribe Turbay las autoridades colombianas capturaron a seis personas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

