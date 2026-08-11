Colombia recordó este martes con una misa y otras actividades el primer aniversario de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado con dos disparos en la cabeza cuando empezaba su campaña para las elecciones presidenciales de este año.

La misa, celebrada en la Catedral Primada de Bogotá y a la que acudieron familiares, amigos y allegados, fue organizada por su viuda, María Claudia Tarazona, quien recordó, entre lágrimas, los 65 días que permaneció junto a Uribe en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estuvo ingresado desde el atentado del 7 de junio.

“El propósito de mi vida hoy es el amor”, afirmó Tarazona durante la eucaristía, en la que aseguró que ha decidido transformar el dolor por la muerte de su esposo en una forma de vida basada en el amor, el bien y la ausencia de odio y resentimiento.

Uribe Turbay murió a los 39 años y por el atentado ya han sido condenados dos implicados a más de 20 años de prisión, mientras que otros cuatro aceptaron su responsabilidad, entre ellos el adolescente de 15 años que le disparó.

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, también convocó una misa en la parroquia La Inmaculada Concepción de Bogotá y anunció que será develado un monumento en su honor en el parque donde fue tiroteado.

María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, asiste a la ceremonia del primer aniversario de su muerte, en Bogotá, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda

“Nos dejaste tus ideas, tus principios, tu valentía y un legado que nadie podrá borrar”, escribió su padre en un mensaje en X en el que señaló que será “siempre fiel” a su legado.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se encuentra recorriendo las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes, también recordó al político, quien cuando murió comenzaba su carrera como aspirante a la Presidencia por el partido de derechas Centro Democrático.

“Hace un año, Colombia perdió a Miguel Uribe Turbay, un hombre que aún tenía mucho por vivir, por hacer y por entregarle a su patria. Hoy honro su vida, su amor por Colombia y su firme defensa de la democracia”, dijo De la Espriella.

La muerte del senador, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982), se convirtió en un símbolo de la reciente violencia política en Colombia, agravada en la pasada campaña electoral.

VIDEO RECOMENDADO

El sismo más fuerte de la última década en Colombia dejó edificios derrumbados, graves daños y víctimas en varias regiones del país. El Gobierno declaró desastre nacional mientras continúan las labores de emergencia.

SOBRE EL AUTOR