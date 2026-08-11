icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada "Marcha Silenciosa" para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)
Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada "Marcha Silenciosa" para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

Colombia recordó este martes con una misa y otras actividades el primer aniversario de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado con dos disparos en la cabeza cuando empezaba su campaña para las elecciones presidenciales de este año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.