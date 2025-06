Colombia tiene numerosos antecedentes de crímenes contra políticos. Por ejemplo, entre 1987 y 1990, uno de los períodos más sangrientos, tres candidatos a presidente fueron asesinados en ataques de sicarios. El caso de mayor impacto fue el de Luis Carlos Galán Sarmiento, que quedó grabado en video.

El 18 de agosto de 1989, Galán, del partido Nuevo Liberalismo y favorito para ganar las elecciones de 1990, pronunciaba un discurso en Soacha, cuando un sicario se le acercó y lo mató usando una ametralladora Mini Uzi calibre 9 mm. Las balas le impactaron en el pecho y el abdomen.

El asesinato de Galán fue atribuido al Cártel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, con la colaboración de sectores del paramilitarismo y agentes estatales corruptos.

Ahora, a menos de un año de las elecciones presidenciales, Uribe Turbay, del Centro Democrático, fue herido de gravedad en un barrio popular de Bogotá. El crimen se dio en medio del aumento de la polarización política en el país, con el presidente Gustavo Petro viendo frenadas sus promesas de campaña en el Congreso, donde no tiene mayoría, y con la decisión del mandatario de llevarlas a consulta popular, algo que es ampliamente rechazado por sus opositores.

Al respecto, El Comercio conversó con el senador colombiano y politólogo Ariel Ávila, del partido Alianza Verde y autor del libro “Así gobierna Gustavo Petro”.

Fotografía del senador y analista político colombiano Ariel Ávila hablando en entrevista con EFE en Bogotá. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).

— ¿Cuál cree que es el trasfondo político del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay? ¿Se puede leer como un mensaje más amplio al sector político que representa?

Es un atentado muy raro porque en Colombia ya no teníamos información de este tipo desde hace más de 20 años. Colombia tuvo una tradición muy larga de violencia política. A finales de los años 80, cuando ustedes en el Perú estaban viviendo la crisis de Sendero Luminoso, acá grupos de derecha asesinaron a miles de militantes de un partido de izquierda (UP), un genocidio político. Además, en el contexto de las elecciones de 1990 mataron a tres candidatos presidenciales. Pero de ahí veníamos teniendo unas elecciones cada vez más tranquilas; ahora ocurre esto.

Colombia viene de dos grandes procesos, el primero es una polarización exacerbada. Nosotros tuvimos una cosa que se llamó un paro del tejido social en el 2021-2022, cuando comenzó una polarización muy dura. Lo segundo es el triunfo en las elecciones del primer gobierno de izquierda, y la polarización siguió creciendo, al punto que en el último año estuvo muy agresiva la política. Entonces, tenemos una historia de violencia política, ahora unos niveles de polarización muy altos, y llega este atentado.

Todo el mundo está extrañado. Hay tres conclusiones claras: lo primero es que esto fue un tema planeado; es decir, no fue un radical, un lobo solitario que actuó porque el candidato le caía mal, no, todo indica, por los chats que se han filtrado, que esto tuvo una planeación. Hubo por lo menos tres personas involucradas en el hecho. El sicario era un joven que tenía un arma bastante buena. La segunda cosa que queda absolutamente clara es que en este momento en Colombia hay un shock político, todo el mundo está paralizado. Esto va a llevar a un reforzamiento de la seguridad de los diferentes candidatos, y seguramente a una radicalización de los discursos. Y lo tercero que queda claro es que todo el mundo va a estar pendiente de las investigaciones para dar con los autores intelectuales. Eso es lo que queda claro, pero qué hay detrás, no sé; que si este sector político va a seguir sufriendo ataques, es posible, como también otros sectores políticos.

El senador Miguel Uribe Turbay observa después de que el Senado votara en contra del referéndum sobre la reforma laboral promovido por el presidente colombiano Gustavo Petro, el 14 de mayo de 2025. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

— ¿Senador, esa polarización política dura de la que me habla también ha llevado a que se den amenazas de muerte contra figuras públicas o líderes de oposición?

Antes del atentado había mucha polarización, mucha agresividad en los candidatos, mucha agresividad en redes sociales, mucha agresividad en la calle; es decir, era posible que a un candidato de derecha le griten cosas, como también al candidato de izquierda. La sociedad sí está muy agresiva y la polarización se la ve en todos lados: en los discursos de los políticos, en las agresiones en la calle con groserías o en redes sociales, que es donde más se observa, porque hay muchas personas escondidas detrás de perfiles... un ambiente como este no lo veía hace mucho tiempo.

El presidente de Colombia Gustavo Petro se pronuncia sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025. (EFE/EPA/Presidencia de Colombia).

— ¿Y cuánto contribuye el presidente Gustavo Petro en esta polarización?

Al presidente le gusta polarizar en el discurso, es un presidente agresivo en sus actuaciones, lleva al límite a la sociedad, es una persona que contribuye a este ambiente. Y también la oposición, que tiene unos discursos demasiado agresivos. En esto todo el mundo ha contribuido, tanto el presidente como la oposición.

— ¿Qué actores podrían estar interesados en generar este tipo de violencia que tiene que ver con el asesinato de políticos?

Imagínese en Colombia, un país donde se han matado a tantos políticos en los últimos 30 años, donde hay 53 organizaciones criminales, una polarización extrema, pues más o menos lo que se podría deducir es que cualquier persona puede estar interesada en este tipo de actos, ese es el problema de lo que pasó. Aquí muchos sectores están interesados en desestabilizar. Lo que le quiero decir es que hay miradas para mil lados en este momento para encontrar a quien pudo haber estado interesado en ordenar este atentado.

Personas encienden velas durante una protesta contra la violencia y a favor de la paz en Medellín, Colombia, el 8 de junio de 2025, un día después del ataque contra el candidato presidencial Miguel Uribe. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

— ¿Qué consecuencias podría tener este atentado de cara a las elecciones del 2026, sobre todo en la opinión pública colombiana?

Primero le digo no sé, pero sí estoy seguro de que va a cambiar el mapa electoral colombiano, y eso lo vamos a comenzar a ver en el corto o mediano plazo. El impacto de este atentado en el mapa electoral colombiano va a ser monumental. ¿De qué magnitud? No sé todavía, pero va a ser monumental. Y lo segundo, vamos a depender mucho de lo que arroje el resultado de la investigación, porque es lo que va a determinar qué camino tomará la sociedad tras esto, pero el mapa electoral se va a transformar totalmente, no hay duda.

