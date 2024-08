“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, dijo Milei en marzo durante una entrevista con CNN. El gobernante mexicano respondió escribiendo en sus redes sociales que no comprende cómo los argentinos votaron por alguien que a su consideración “no está exacto y desprecia al pueblo”.

“Milei afirmó que soy un ‘ignorante’ porque le llamé ‘facho conservador’”, escribió AMLO en X. Meses atrás el presidente izquierdista había descrito el triunfo del derechista en Argentina como " un autogol”. Aunque aseguró que respetaban la elección del pueblo argentino, señaló: “Es algo que consideramos no les va a ayudar”.

“Tanto con España como con México, así como con otros países que en su momento mostraron una afinidad con el candidato que era rival de Milei, Sergio Massa, el actual mandatario argentino ha sido implacable en definirlos y tacharlos de socialistas o comunistas. Lo ha hecho con Lula da Silva y con Pedro Sánchez, con quien incluso se ha inmiscuido en una relación muy tirante, involucrando a su esposa. Con AMLO no ha sido la excepción”, dice a El Comercio el analista argentino Santiago Rodríguez Rey.

En el caso de AMLO, él se mostró mucho más cercano al expresidente peronista Alberto Fernández. Hace poco la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, que es heredera política del mandatario mexicano, recibió en el país azteca a Cristina Fernández, líder peronista y quien fuera vicepresidenta del gobierno de Fernández.

Me reuní con la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner (@CFKArgentina). Conversamos sobre el proceso de transformación en México, la importancia de sostener gobiernos que representen a sus pueblos y que sean alternativas al neoliberalismo, que tanto daño le hizo a nuestros… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 7, 2024

“Claramente AMLO ha mostrado con quién se siente más cómodo”, dice Rodríguez Rey, quien destaca que Milei ha adoptado la misma línea dura y distante que con otros mandatarios regionales a los que considera lejanos ideológicamente.

Además, destaca que este viaje se pone en la misma línea de las otras travesías al exterior que Milei ha hecho desde que asumió el poder, en las que prácticamente no ha habido visitas de Estado ni reuniones de alto nivel bilateral.

“Ha viajado para recibir premios y reconocimientos por parte de agrupaciones de derecha, como ha sucedido en el viaje que realizó a Brasil recientemente, también en la gira a España, Estados Unidos, República Checa y todo este tipo de tour global de la derecha. Entonces, se enmarca en eso”, señala. “El viaje a México tampoco es un viaje oficial del presidente de Argentina. No tiene agenda”, añade.

Durante su visita a España en mayo pasado, Javier Milei también participó en el acto Europa Viva 24, organizado por el partido Vox. (Foto: Bloomberg) / Bloomberg

Durante su estadía en México, que empieza el viernes 23, el jefe de Estado argentino participará en un foro organizado por el capítulo mexicano de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), informó en Instagram el actor Eduardo Verástegui, quien buscaba ser candidato presidencial en las elecciones del 2 de junio pasado en México.

Una distancia sin signos de acabar

Un encuentro entre Milei y AMLO está descartado. El mandatario mexicano ha afirmado que el gobierno de Milei no ha solicitado una reunión.

Tampoco hay indicios de que la relación cambie con Sheinbaum como presidenta. En la entrevista de marzo con CNN Milei también criticó a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México y al partido fundado por AMLO debido a que consideró que, el populismo que Morena pregona, en Argentina representó el 80% de los ingresos que hoy él se ha enfocado en aumentar.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. (Foto de RASHIDE FRIAS / AFP) / RASHIDE FRIAS

“El populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó el 80% de sus ingresos (…) Yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua”, dijo.

Esta semana, Sheinbaum señaló que el mandatario argentino “es libre de venir al país”, pero no aclaró si tiene previsto reunirse con él.

“Él viene a un evento, es libre de venir a tal acto, se lo recibe (en el país)”, señaló durante una conferencia de prensa en la que recordó que la visita de Milei no es oficial y, por ello, no aclaró si prevé o descarta reunirse con él.

Rodríguez Rey apunta que, más allá del acercamiento entre Alberto Fernández y AMLO, la buena relación no tuvo una repercusión puntual en las relaciones comerciales entre Argentina y México. “Sí hubo algún grado de acercamiento comercial, pero en los hechos no tanto. Y Argentina y México no son dos países que tienen relaciones comerciales muy destacadas, sino que, digamos, palidecen con otro tipo de relaciones comerciales. No son socios estratégicos. Tal vez sí por un tema de continentalidad, pero no necesariamente específicamente por productos”, afirma.

Recuerda que Milei hace poco viajó a Chile y se reunió con algunos empresarios, pero no con el presidente. “Y ahora, bueno, en el caso mexicano es más parecido, quizás, a las reuniones que se dieron en España. Lo que Milei está demostrando en esta serie de viajes es que él tiene una agenda por encima de las cuestiones de intercambios entre países”, apunta.

Para el experto, Milei está definiendo las relaciones entre los países en tres niveles. “Hay un nivel que son las relaciones comerciales, hay otro nivel que son las relaciones institucionales, que a duras penas puede mantener un sector de la cancillería. Y el otro son las relaciones de la persona presidente, no necesariamente representando al país, pero al mismo tiempo haciéndolo cuando son reuniones como las que hace con Elon Musk. Quizás normalmente los países tienen un reconocimiento dual y no de tres etapas”, explica.