Por Guillermo Vera Ayala

El caso de presunta estafa por la desaparecida criptomoneda $Libra sigue generando problemas para Javier Milei, presidente de Argentina, a más de un año de su destape. Un peritaje judicial realizado a varios teléfonos de implicados en la trama halló documentación que apunta a que el mandatario tuvo un presunto acuerdo para promocionar la divisa electrónica a cambio de 5 millones de dólares.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.