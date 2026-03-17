El caso de presunta estafa por la desaparecida criptomoneda $Libra sigue generando problemas para Javier Milei, presidente de Argentina, a más de un año de su destape. Un peritaje judicial realizado a varios teléfonos de implicados en la trama halló documentación que apunta a que el mandatario tuvo un presunto acuerdo para promocionar la divisa electrónica a cambio de 5 millones de dólares.

Las pesquisas sugieren que poco antes de difundir el uso de $Libra en sus propias redes sociales, Milei habría usado su celular personal para interactuar en más de una ocasión con el teléfono de Mauricio Novelli, empresario y lobista investigado por esta causa.

El origen

El caso se remonta al 14 febrero del 2025, cuando Milei subió una publicación a la red social X presentando $Libra como una herramienta privada para la inversión en el crecimiento de los negocios en Argentina.

Luego del posteo se registró un incremento acelerado del valor de la criptodivisa, con una subida de casi 1.300% en media hora, pero sus desarrolladores originales retiraron esos activos de golpe haciendo que el valor se desvaneciera en menos de cinco horas.

El mensaje que publicó y luego borró Javier Milei, promocionando a $LIBRA.

Se estima que las pérdidas ocasionadas a quienes apostaron por $Libra se situaron en torno a 100 millones de dólares, considerándose este caso como uno de “tirón de alfombra” o estafa de salida, común en el mundo de los criptoactivos y que consiste en la atracción de inversores para aumentar el valor y luego llevarse ese dinero de forma súbita.

El incidente generó un escándalo y los críticos de Milei lo acusaron de haber sido partícipe de una estafa. El gobernante argentino se defendió señalando que se aprovecharon de su buena voluntad y que no estaba “interiorizado en los pormenores”, aclarando que su intención era promover el crecimiento de los pequeños negocios en su país.

Unas seis horas después del hecho, Milei había eliminado el posteo original y por entonces el valor real de $Libra ya se había esfumado por completo.

En los días posteriores al desplome de la criptomoneda aparecieron decenas de demandas por estafa en Argentina y también en Estados Unidos, iniciándose una investigación judicial que incautó los teléfonos de Mauricio Novelli y Sergio Morales, lobistas implicados en el caso. No sería hasta setiembre del año pasado que la fiscalía local ordenó iniciar un peritaje en los celulares confiscados.

El estadounidense Hayden Davis, CEO de una empresa llamada Kelsier Group y considerado el promotor principal detrás de la criptomoneda, admitió que formó parte del lanzamiento de $Libra, asegurando que se trató de un plan “que salió mal” y que no buscaba incurrir en un esquema de tirón de alfombra.

No obstante, el criptoempresario —sin historial relevante en el mundo financiero— había participado anteriormente de una historia similar en Estados Unidos con otra divisa electrónica que desapareció de la misma forma que $Libra, tras un retiro masivo de activos.

El nexo

Las pesquisas judiciales encontraron que Novelli, considerado el lobista clave del caso, había entablado contacto con el entorno de Javier Milei antes de la publicación promocional de $Libra, siendo el nexo entre el mandatario y Davis.

Peritaje encontró mensajes entre el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, el trader argentino, pieza fundamental del lanzamiento de $LIBRA. (Foto: difusión / Instagram)

Un informe de Clarín publicado a fines de enero de este año reveló la existencia de un acuerdo de confidencialidad firmado unos 15 días antes del posteo de Milei en X, en donde aparecían las firmas del presidente y Hayden Davis. El citado documento designaba a Davis como asesor “estratégico y técnico ad honorem” del gobierno.

El contrato incluía una cláusula de silencio durante la fase de “lanzamiento de activos”.

Esta información no solo contradecía directamente las afirmaciones de Milei de no conocer a los desarrolladores de $Libra, sino que abría un escenario legal que sugería una acción coordinada para inflar el valor de la criptomoneda.

Dentro de ese escenario, el análisis de los teléfonos incautados indicaba que Mauricio Novelli habría sido el facilitador del acuerdo y que incluso se habría vanagloriado de lograr “blindar” a Milei en caso de que la criptodivisa sucumbiera.

El último viernes surgió más información que comprometía a Milei, pues el peritaje judicial de los celulares indica que las coordinaciones entre el mandatario argentino y los desarrolladores de $Libra habría sido más fluida.

Milei y el impulsor de $LIBRA, Hayden Mark Davis.

Según reportó La Nación, minutos antes de su polémico posteo presentando $Libra, Javier Milei se habría comunicado desde su teléfono personal al menos cinco veces con Novelli. El lobista habría tenido más contactos con el entorno presidencial, pues el análisis de los equipos señala que se registraron 35 llamadas con Karina Milei, hermana del presidente, y Santiago Caputo, su asesor de confianza.

El peritaje también encontró en el teléfono de Novelli el supuesto acuerdo de cinco millones de dólares citado al inicio de esta nota, monto que tendría como destinatario a Milei por su contribución a la difusión de la criptodivisa. La prensa argentina señala que el lobista habría intentado eliminar de forma remota estos documentos junto a otras conversaciones en las que se coordinaba la promoción de $Libra, pero esta información fue recuperada por los forenses de la Dirección General de Investigaciones Penales (Datip).

La Datip también encontró que Davis y Novelli habían firmado un contrato en noviembre del 2024 que daba cuenta de que apuntaban a buscar el respaldo de Milei para proyectos futuros relacionados a criptoactivos.

Revelaciones adicionales señalan que se pudo confirmar que hubo varias llamadas entre Milei y Mauricio Novelli durante la noche en la que tuvo lugar el derrumbe de la criptomoneda.

A esto se añade la detección de transacciones que contribuyen a dar forma al presunto esquema operativo. La Nación informó que en los días previos a la publicación presidencial en X se habría movilizado dinero en criptomonedas a través de un aparente esquema de testaferros, entre ellos un jubilado de 75 años y un ‘influencer’ colombiano dedicado a los criptoactivos. Estos fondos fueron depositados en cuentas bajo el control de Novelli y Manuel Terrones Godoy, otro lobista e impulsor de $Libra.

La Comisión Investigadora del caso en el Congreso de Argentina ha señalado que el jefe de Estado debe presentarse ante el Poder Legislativo y “dar explicaciones”. Esta entidad presentó un informe técnico, según el cual se detectó que 36 inversores hicieron retiros masivos antes de que $Libra se desplome, lo que apunta a que estas personas habrían gozado de información privilegiada que los favoreció.

“Muchísimos confiaron en el presidente, en esa monetización, en el token $Libra y 36 vivos manejaron información privilegiada antes de la estafa o de la caída brutal. (…) Esas 36 billeteras o 36 personas que manejaron información privilegiada se llevaron un millón de dólares cada uno”, señaló Maximiliano Ferraro, diputado que preside la comisión especial del Congreso.

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