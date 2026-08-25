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Resumen

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“Voy a ir por la reelección”. Así confirmó el último sábado el presidente argentino Javier Milei que se presentará a las elecciones del 2027, no sin antes destacar los logros de su gobierno y una serie de “avances significativos” en reformas políticas y económicas. Esta declaración llega poco después de que Buenos Aires fuera escenario de protestas debido al elevado endeudamiento de los hogares, y es que muchas familias argentinas siguen acumulando obstáculos para afrontar sus gastos cotidianos.

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