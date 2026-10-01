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El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene en la Argentina Week en París, Francia, un foro económico que la OCDE celebra para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna. (EFE/Antonio Torres del Cerro).
El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene en la Argentina Week en París, Francia, un foro económico que la OCDE celebra para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna. (EFE/Antonio Torres del Cerro).
/ Antonio Torres del Cerro
Por Agencia AFP

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este jueves ante inversores europeos en París la “energía abundante” de su país “lejos” de conflictos, en un contexto de tensiones mundiales, y se dijo “optimista” sobre su reelección en 2027.

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