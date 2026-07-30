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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció por redes sociales su iniciativa contra mensajes que sean considerados de odio. (Foto: AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció por redes sociales su iniciativa contra mensajes que sean considerados de odio. (Foto: AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país sudamericano, según el texto publicado el miércoles por la noche que será remitido al Congreso.

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