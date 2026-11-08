El presidente de Argentina, Javier Milei, recordó este domingo, en un acto con León XIV, la figura del papa Francisco y aseguró que la visita de su sucesor “trasciende” las diferencias y divisiones.

“Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano”, dijo el presidente en un encuentro en el Palacio Libertad, de Buenos Aires, con la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Milei afirmó que la muerte de Francisco (1936-2025) “dejó un vacío enorme” en el pueblo argentino, “tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”.

“Se trató de una figura excepcional, que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo. Una persona de inmensa generosidad, que tuve el honor de conocer de primera mano”, sostuvo.

El presidente de Argentina Javier Milei pronuncia un discurso durante una ceremonia con el papa León XIV en el Palacio de la Libertad de Buenos Aires el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP). / TIZIANA FABI

Milei tuvo una relación conflictiva con Francisco, particularmente antes de su llegada a la Presidencia argentina: llegó a llamarle “el representante del Maligno en la tierra” y le acusó de impulsar el comunismo al predicar la justicia social, un concepto central de la Doctrina Social de la Iglesia católica.

Tras asumir el Gobierno, Milei se reunió con Francisco en febrero de 2024 y dejó de atacarle de forma pública.

“Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas”, afirmó el jefe de Estado este domingo.

Milei señaló que la visita de León XIV “eleva espiritualmente a todos los argentinos” y “trasciende diferencias y divisiones temporales”.

“Nos tiene que reunir a todos los argentinos, para que podamos mirar hacia adentro, hacia lo que nos hace humanos. Al hacerlo, reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, aseguró.

Antes de la cita en el Palacio Libertad, Milei y el papa mantuvieron una reunión privada de unos cuarenta minutos en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

En la primera visita de un pontífice a Argentina en casi cuarenta años, León XIV llegó este domingo a Buenos Aires procedente de Uruguay y desplegará una intensa agenda hasta el miércoles, cuando partirá hacia el Perú.