Milei y su guerra con la dirigencia del fútbol argentino a pocos meses del Mundial 2026

Hace un año, la relación parecía ir viento en popa. Karina Milei, la poderosa hermana del presidente Javier Milei, posaba para las fotos junto a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), durante la oficialización de las sedes de la Copa del Mundo del 2030, en la que Argentina albergará algunas fechas.

Pero ahora las sonrisas se han borrado. Una serie de denuncias e investigaciones sobre la corrupción en la AFA, que están siendo alentadas desde el gobierno, vienen complicando a Tapia y a su entorno más cercano. Si bien la justicia ya estaba intentando desatar el hilo desde hace varios meses, con allanamientos y pesquisas, el escándalo gatilló a fines de noviembre, cuando la AFA decidió otorgarle el título de Campeón de la Liga 2025 a Rosario Central, un campeonato gestado en el escritorio, y que desató una ola de indignación en un país donde el fútbol es imprescindible.

Milei vio que era la oportunidad para subirse a la ola de críticas contra Tapia, un dirigente muy cuestionado vinculado a los sindicatos y al kirchnerismo, y sobre quien planea desde hace varios años sospechas de enriquecimiento ilícito, además de amarre de partidos.

Este jueves, el Gobierno amplió la denuncia penal contra la AFA y ‘Chiqui’ Tapia en el fuero penal económico por retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social, y elevó a 19 mil millones de pesos el monto investigado por financiarse ilícitamente, es decir unos 13 millones de dólares.

Claudio Tapia es el mandamás del fútbol argentino. (Foto: EFE)

A inicios de semana, la exministra de Seguridad y senadora oficialista, Patricia Bullrich, denuncio a Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con el fin de “investigar a fondo a la mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”. Según Bullrich, la gestión de Tapia presenta violaciones a “principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”.

Cargo público Tapia fue nombrado por el kirchnerista Axel Kicillof como presidente de Ceamse, coordinadora del manejo de la basura en el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires.

A esto se suma la investigación en marcha sobre Ariel Vallejo, un amigo cercano de Tapia y responsable de Sur Finanzas, una financiera que se ha beneficiado de contratos en el fútbol argentino, pesquisa que desató una serie de allanamientos en las instalaciones de 17 clubes, en el predio de entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza y en la propia sede de la AFA, además de una mansión donde se hallaron 54 autos de lujo y que se sospecha es propiedad de Toviggino.

“Tapia ha sido un sujeto muy pragmático que sabe moverse hacia donde está el poder”, explica Bruno Rivas, docente universitario e investigador en temas de deporte y política, quien recuerda que el actual presidente de la AFA sucedió a Julio Grondona, quien estaba más conectado con los clubes tradicionales de Buenos Aires. “A diferencia de Grondona, Tapia gestó su poder desde la tercera división, y llega a la presidencia gracias a esta coalición con los clubes del interior”, agrega.

El aval de la FIFA

En un comunicado, la AFA señaló que se trata de un “ataque coordinado” de parte del gobierno de Javier Milei, recordando que desde que entró al gobierno ha manifestado su intención de alentar sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, es decir, de privatizar la gestión del fútbol argentino que funciona bajo un modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.

El presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: EFE) / JUAN IGNACIO RONCORONI

“Esta idea de Milei de privatizar todo, incluso el fútbol, choca con la tradición argentina de los clubes que funcionan también como asociaciones sociales. Las acusaciones de enriquecimiento ilícito juegan a favor de Milei porque tiene de dónde agarrar, pero más allá de las amenazas es muy difícil que logre cambiar el modelo actual a uno privatizado”, comenta Rivas.

Percepción pública El 65,8% de los argentinos considera que hay mucha corrupción en el fútbol argentino, según un estudio de la consultora Giacobbe realizada este mes.

Días después del pedido de Bullrich, Tapia apareció en Qatar en una foto con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, mostrando que, pese a las denuncias, está blindado por el ente rector del fútbol mundial. Como se sabe, la FIFA no admite la injerencia de los gobiernos en las asociaciones de fútbol e incluso puede descalificarlos de los torneos por ese motivo, como le ocurrió a Guatemala entre el 2016 y 2018. Un escenario que nadie prevé para Argentina, el actual campeón mundial, pero el ruido de las investigaciones, que no son poca cosa, podría empezar a quebrar el aura de invencibilidad de Tapia. No olvidemos que Infantino es muy cercano a Donald Trump, quien ha otorgado un financiamiento millonario al gobierno de Milei y con el que tiene una evidente cercanía ideológica.

“La FIFA ya ha manifestado que el gobierno no debe intervenir. Pero si la pugna escala, no se descarta que Infantino hable con Trump y le pida ser un mediador. Pero dudo que, a pesar de esto, Argentina pueda ser desafiliada o perjudicada en eventos internacionales. A la FIFA le interesa más el dinero y no va a arriesgarse a perder a un actor importante como Argentina”, concluye.

El Mundial 2026 está a pocos meses y Trump es el principal interesado para que nada perturbe el éxito del torneo. No importa si Tapia sigue o no al frente de la AFA.