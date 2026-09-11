icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chile conmemora 53 años del golpe de Estado que derrocó al expresidente Salvador Allende (1970-1973) sin actos oficiales por parte del Gobierno, una decisión inédita desde el retorno de la democracia que marca el primer 11 de septiembre bajo la administración del ultraderechista José Antonio Kast. Foto: EFE/ Elvis González
Chile conmemora 53 años del golpe de Estado que derrocó al expresidente Salvador Allende (1970-1973) sin actos oficiales por parte del Gobierno, una decisión inédita desde el retorno de la democracia que marca el primer 11 de septiembre bajo la administración del ultraderechista José Antonio Kast. Foto: EFE/ Elvis González
Por Agencia EFE

Miles de chilenos se reunieron este viernes en el Estadio Nacional de Santiago, lugar que fue el mayor centro de detención durante la dictadura en Chile, para conmemorar a la víctimas en el 53 aniversario del golpe de Estado que derrocó, un 11 de septiembre, al expresidente Salvador Allende (1971-1973).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: