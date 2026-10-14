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Estudiantes de la Universidad Pedagógica participan en una manifestación contra el Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella este miércoles, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Estudiantes de la Universidad Pedagógica participan en una manifestación contra el Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella este miércoles, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

Miles de colombianos salieron a manifestarse en las principales ciudades del país en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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