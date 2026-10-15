Miles de estudiantes y docentes argentinos marchan este jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas.

La manifestación llega luego de numerosas jornadas de paro, protestas dentro de las universidades y fallos judiciales que conminan al Ejecutivo a cumplir la llamada Ley de Financiamiento Universitario.

La norma implica la actualización salarial por inflación a docentes desde diciembre de 2023, la recomposición de becas estudiantiles y de fondos para el funcionamiento de las universidades.

Los recursos universitarios registraron una caída del 40,5% en términos reales si se compara el primer semestre de este año contra el de 2023, según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires.

Pasado el mediodía, miles de personas se concentraban cerca del Congreso en Buenos Aires con banderas de centros de estudiantes y sindicatos docentes con inscripciones como “Milei cumplí la ley” o “La universidad pública es un derecho no un privilegio”.

“Estamos reclamando que nos paguen lo que nos deben”, dijo a la AFP Francisca Staiti, secretaria general del gremio docente Conadu Histórica.

La dirigente aseguró que las restricciones presupuestarias se reflejan en el “pluriempleo o la renuncia a los cargos” docentes.

Un hombre lanza gas lacrimógeno durante una manifestación que exige al gobierno del presidente argentino Javier Milei que cumpla con una ley que actualiza la financiación de las universidades públicas, en Buenos Aires, el 15 de octubre de 2026. (Foto de Emiliano Lasalvia / AFP) / EMILIANO LASALVIA

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y luego ratificada por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo nunca la aplicó.

Desde entonces, distintas decisiones judiciales, entre las que se cuenta un fallo en junio de la Corte Suprema, obligan al gobierno a cumplir con el pago.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo el martes que “no es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley” sino que la ley “está interrumpida” mientras el Gobierno recurre a la justicia.

El Ejecutivo plantea además que la legislación no contempla con qué fondos financiarla.

Esta es la quinta marcha federal universitaria desde el inicio de la presidencia de Milei en diciembre de 2023.

Desde su llegada al poder dispuso aumentos en las partidas, pero las universidades los consideran insuficientes.

La marcha universitaria fue acompañada por partidos políticos opositores, sindicatos, organizaciones sociales, sindicales y jubilados.

Los grupos también convocaron a movilizarse al Congreso para exigir la derogación de un megadecreto de Milei que, entre otras cosas, elimina la restricción a la venta de tierras rurales a extranjeros.

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