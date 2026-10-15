icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hombres lanzan botes de gas lacrimógeno durante una manifestación en Buenos Aires, el 15 de octubre de 2026, en la que se exige al gobierno del presidente argentino Javier Milei que cumpla con la ley de actualización de la financiación de las universidades públicas. (Foto de Emiliano Lasalvia / AFP)
Hombres lanzan botes de gas lacrimógeno durante una manifestación en Buenos Aires, el 15 de octubre de 2026, en la que se exige al gobierno del presidente argentino Javier Milei que cumpla con la ley de actualización de la financiación de las universidades públicas. (Foto de Emiliano Lasalvia / AFP)
/ EMILIANO LASALVIA
Por Agencia AFP

Miles de estudiantes y docentes argentinos marchan este jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.