Inundaciones en Minas Gerais, Brasil. (Captura de video).
Al menos 20 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron este martes los bomberos, que minutos antes habían reportado 16 óbitos.

