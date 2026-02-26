Escuchar
Vista de la destrucción en el distrito comercial de Uba, en el estado de Minas Gerais, Brasil, el 25 de febrero de 2026, después de que el río Uba se desbordara debido a las fuertes lluvias. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El número de víctimas mortales causado por las lluvias torrenciales que afectan al sureste de Brasil aumentó a 59 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, informaron este jueves fuentes oficiales.

Tipo de trabajo: