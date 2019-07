La última aparición pública de Fernando de la Rúa en la gala del G20 en Argentina

Buenos Aires. A fines de noviembre del año pasado, la ciudad de Buenos Aires era atravesada por la Cumbre del G-20, el evento que reunió a los líderes del mundo en la Argentina. La gala del Teatro Colón, Argentum, preparada para agasajar a los mandatarios extranjeros y a sus acompañantes, fue un éxito indiscutido para el gobierno de Mauricio Macri. Esa noche, el ex persidente Fernando de la Rúa, quien falleció hoy a los 81 años, pudo disfrutar el espectáculo desde un palco junto con su esposa, Ines Pertiné. Fue la última vez que el ex mandatario se mostró en público.

Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 9 de julio de 2019

Si bien el Gobierno invitó a la gala a todos los ex presientes, solo dos de ellos estuvieron presentes. A pesar de su delicado estado de salud, De la Rúa asistió junto a su esposa, mientras que su predecesor, Carlos Saúl Menem, llegó con su hija Zulemita. Eduardo Duhalde no pudo asistir porque se recuperaba de una operación quirúrgica, mientras que María Estela Martínez de Perón y Cristina Kirchner no respondieron la invitación.

El ex presidente falleció hoy en el instituto de rehabilitación Fleni de Escobar, donde fue internado en terapia intensiva por una complicación cardíaca y renal.

Según allegados al ex mandatario, De la Rúa sufrió una deficiencia cardíaca y un edema pulmonar. Video: AFP

Fue hospitalizado en dos oportunidades este año. El 1° de enero fue sometido a una intervención quirúrgica por un delicado cuadro cardiovascular en el Hospital Universitario Austral, de Pilar. "Al ingreso presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó dolencias cardiovasculares previas. Se inició tratamiento antibiótico y se le realizó una angioplastia coronaria para asistir a su corazón", indicó el primer parte médico de ese centro de salud, al día siguiente de la internación.

El ex mandatario estuvo casi un mes internado, por momentos sedado y con asistencia respiratoria mecánica, hasta que el 28 enero fue trasladado al Instituto Fleming, para una rehabilitación recomendada por el debilitamiento muscular que le causó la extensa internación. A mediados de mayo volvió a ser internado en terapia intensiva, por una complicación renal.

Según allegados al ex mandatario, De la Rúa sufrió, en ese momento, una deficiencia cardíaca y un edema pulmonar. Los médicos le colocaron un stent en la arteria coronaria derecha. Tras la intervención médica, estuvo con respiración artificial asistida un par de semanas y dos semanas después fue trasladado a la prestigiosa y hermética clínica de rehabilitación situada en el Km52 de la ruta 9.

Además, en octubre del año pasado el ex mandatario radical había estado internado por una dolencia cardíaca y había sido derivado al Instituto del Diagnóstico (IADT) donde le realizaron una angioplastia.

En los últimos años, De la Rúa fue sometido a varias operaciones: en enero de 2016, sufrió una afección en la vejiga; en agosto de 2014, le realizaron una angioplastia y le colocaron dos stents; un mes después, el ex jefe de Estado volvió a ser internado en el IADT para una intervención programada.