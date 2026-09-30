Juliette Willmann, una esquiadora francesa de 29 años, murió el martes tras una alud en el cerro Crestón, ubicado en localidad El Chaltén, en la Patagonia argentina, informó a EFE el Ministerio de Seguridad.

Su esposo, Pierre-Idris Mehdi, también francés y de 30 años de edad, fue rescatado y se encuentra fuera de peligro en un centro de salud.

MIRA AQUÍ: Macron ve posible un ataque con drones en Francia y creíble una nueva movilización rusa

Willmann era una esquiadora profesional que había competido en torneos internacionales de esquí alpino y se encontraba recorriendo distintos destinos de la Patagonia con su esposo, guía de montaña.

La pareja estaba realizando esquí de travesía en el cerro Crestón cuando fue sorprendida por un alud que los arrastró alrededor de 400 metros montaña abajo.

El Ministerio de Seguridad indicó que personal del Grupo Especializado en Alta Montaña e integrantes de la Comisión de Auxilio El Chaltén llegaron al lugar de los hechos minutos antes de las 17:00 hora local (20:00 GMT) y constataron el fallecimiento de la mujer, “como consecuencia de una avalancha producida por un corte de placa del manto níveo”

Según medios locales, la pareja formaba parte de un grupo de cinco personas que esquiaban en la zona.

Ante el desprendimiento, el guía del grupo activó una señal de alarma que puso en marcha un operativo de rescate con participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Juliette Willmann, esquiadora francesa de 29 años. Foto: Instagram/juliette_willmann

Los primeros en llegar, sin embargo, fueron otros esquiadores que se encontraban en la zona, quienes hallaron a la mujer enterrada a un metro y medio de profundidad, sin signos vitales.

Su compañero fue desenterrado consciente y sin lesiones graves evidentes, por lo que los esquiadores iniciaron el descenso junto a él para acelerar los tiempos de evacuación, antes de que llegaran al lugar los equipos de rescate.

El operativo finalizó hacia la noche del martes, con el traslado del cuerpo de la víctima a El Chaltén, precisó la cartera de Seguridad.

El cerro Crestón alcanza los 3.100 metros de altura y está ubicada en el sector norte de la cordillera patagónica, en la provincia de Santa Cruz.

La tragedia en el cerro Crestón ocurre semanas después de que investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) advirtieran sobre un posible aluvión glaciar que podría afectar directamente a El Chaltén, con características similares al ocurrido en Nepal en agosto pasado.

VIDEO RECOMENDADO