icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juliette Willmann, esquiadora francesa de 29 años. Foto: Instagram/juliette_willmann
Juliette Willmann, esquiadora francesa de 29 años. Foto: Instagram/juliette_willmann
Por Agencia EFE

Juliette Willmann, una esquiadora francesa de 29 años, murió el martes tras una alud en el cerro Crestón, ubicado en localidad El Chaltén, en la Patagonia argentina, informó a EFE el Ministerio de Seguridad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.