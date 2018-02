Muere un niño en Argentina por primer caso de 'ameba come cerebros'

Un niño de ocho años murió en Argentina por el primer caso en el país de la conocida como 'ameba come cerebros', que se le introdujo por la nariz al bañarse en una laguna contaminada.



El parásito fue detectado en el chico el pasado 8 de febrero en la localidad de Junín, ubicada en la provincia de Buenos Aires, a unos 270 kilómetros de la capital, y aunque inicialmente fue diagnosticado como una meningitis, su estado se agravó rápidamente y a los pocos días falleció, según recogió la agencia estatal Télam.



El nombre científico del parásito es "Naegleria fowleri", y aunque es extraño que afecte a personas, cuando lo hace coloniza los tejidos nasales y luego invade el cerebro y las membranas meninges al propagarse por los nervios olfatorios, causando daños que pueden ser letales.



La ameba 'come cerebros' tiene una "altisima agresividad", explicó la directora del Hospital Abraham Piñero de Junín, Patricia Barisich, ya que "una vez que ingresa al cerebro no da tiempo" a que sea tratado.



La doctora aseguró que el único modo de que el parásito ingrese en un cuerpo humano es "por la nariz a alta presión", la hipótesis a la que apuntan los expertos en el caso del niño fallecido, que se bañaba en una laguna cercana a Junín.



La "Naegleria fowleri" se encuentra en ríos y lagunas de agua templada en ambientes tropicales o en piscinas públicas con malas condiciones de mantenimiento.