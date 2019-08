Agente externo pudo causar la caída de dos soldados que colgaban de un helicóptero

Luego del lamentable accidente que se registró en medio de un espectáculo aéreo por el cierre de la Feria de Las Flores, que dejó dos suboficiales de la Fuerza Aérea de Colombia muertos, el general Ramsés Rueda, comandante de la FAC, manifestó que "no se descarta la posibilidad de que un agente externo haya sido causante de la ruptura de la cuerda y eso hace parte del enfoque que tiene el equipo investigador".

El hecho tuvo lugar después de las 3 de la tarde de este domingo, cuando, colgados en helicópteros de la Fuerza Aérea, dos uniformados, que pendían de una cuerda y sostenían la bandera de Colombia, se precipitaron rápidamente al suelo.

Los militares fallecidos fueron identificados como Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte.

De acuerdo con el general Ramsés Rueda, tras inspeccionar los elementos que hicieron parte de la maniobra se halló un corte en la cuerda, el cual podría ser responsabilidad de un "agente externo".

Respecto a la maniobra, el general Rueda añadió que el gancho de anclaje y la cuerda de donde se sujetaban los dos militares podía aguantar 29.000 libras. Además, el hombre que va colgado está asegurado con otros dos ganchos que aguantan 2.500 libras.

Atención! Emergencia en el Aeropuerto Olaya Herrera... este video es muy fuerte y triste. La personas cayeron al vacío. pic.twitter.com/7Hjr8JTR3y — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 11, 2019

"Es la primera vez que se presenta este caso. No hay antecedentes", señaló Rueda sobre esta maniobra que, dijo, se realiza casi a diario para extraer soldados, rescatar heridos o casi en cualquier labor de extracción.

Rueda también manifestó que a esta altura no se hace uso de paracaídas, por lo que los dos militares no lo llevaban durante la maniobra, pues este elemento no podría abrirse por la altura.

Dios Santo... desde otro angulo. pic.twitter.com/eCGafXff9g — DON TRINO 💎 (@TRINITO91) August 12, 2019

"No sé usa línea de vida alterna porque se considera que la cuerda que se usó en la maniobra es esa línea de vida", añadió.

El general Rueda añadió que los investigadores están tratando de identificar si el protocolo falló en algún punto de la maniobra; no obstante, hasta ahora no se tiene ninguna conclusión.

Respecto a las razones que llevaron a izar las banderas con hombres y no con pesas, Rueda señaló que el propósito de la FAC es que los colombianos conozcan y vean las maniobras que su fuerza militar utiliza.

"No es por dar espectáculo si no porque se tiene la experiencia para hacer estas maniobras", indicó Rueda

De momento, el foco de investigación será la ruptura hallada en la cuerda, la cual era lo suficientemente resistente y elaborada para este tipo de maniobras, capaz de sostener a 10 hombres y con unos 50 metros de longitud.

Estas pesquisas, entre otras cosas, permitirán establecer si hubo o no una omisión en los protocolos. De momento, este tipo de maniobras quedan suspendidas, a la espera de conocer qué hay detrás del hecho.

Según el general Rueda, solo hasta el próximo viernes se conocerán las causas del trágico accidente, en investigaciones que adelantan expertos de la FAC y la Fiscalía General. "Se tiene claro que todos los protocolos fueron realizados con la precisión acostumbrada", añadió.

Rueda manifestó que no se realizó ensayos o pruebas, pues por la pericia que tienen los soldados no es necesario realizar pruebas previas.