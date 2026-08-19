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Resumen

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Fotografía muestra un accidente entre un camión que invadió el carril contrario y chocó de frente con un autobús en la carretera BR-373 en el municipio de Imbituva, estado de Paraná (Brasil). Foto: EFE/ Policía Federal de Carreteras
Fotografía muestra un accidente entre un camión que invadió el carril contrario y chocó de frente con un autobús en la carretera BR-373 en el municipio de Imbituva, estado de Paraná (Brasil). Foto: EFE/ Policía Federal de Carreteras
Por Agencia EFE

Al menos 23 personas murieron y cinco resultaron heridas en la madrugada de este miércoles en el sur de Brasil tras una aparatosa colisión entre un autobús y un camión, informaron las autoridades.

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