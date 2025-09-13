Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Octavio Pescador: “La reacción violenta armada no es un fenómeno nuevo, pero hoy se ha normalizado”
Estados Unidos sigue conmocionado por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello cuando mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles 10 de setiembre. El crimen avivó las preocupaciones sobre la violencia política en el país, tras varios ataques a figuras republicanas y demócratas en los últimos años, que incluyen dos atentados contra el propio presidente, Donald Trump.

