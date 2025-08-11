Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2024 del senador de la oposición Miguel Uribe durante una manifestación en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO
Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2024 del senador de la oposición Miguel Uribe durante una manifestación en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

La anunció este lunes tres días de luto en honor al senador y precandidato presidencial , quien falleció esta madrugada tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado durante un mitin político el pasado 7 de junio.

“Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor”, escribió en su cuenta de X el alcalde la ciudad, Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, quien también fue asesinado cuando estaba en un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 1990.

MIRA AQUÍ: Opositores venezolanos lamentan muerte de Miguel Uribe: "Un firme defensor de la libertad"


El mandatario expresó su solidaridad con la y pidió que estos tres días de duelo sean “de reflexión y unidad” para la ciudad y el país.

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado”, expresó Galán en su cuenta de X.

Fotografía de archivo del senador Miguel Uribe en el Congreso, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo del senador Miguel Uribe en el Congreso, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega

El alcalde agregó: “Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”.

Uribe Turbay, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 tras permanecer seis meses secuestrada por el cartel de Medellín—, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un , heridas que finalmente le causaron la muerte.

