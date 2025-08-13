Ciudadanos al toman imágenes al féretro del fallecido senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, Colombia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de Carlos Ortega / EFE)
El Gobierno de Petro ausente del funeral de Miguel Uribe Turbay a petición de la familia
El presidente colombiano, , dijo este miércoles que ni él ni su gabinete asistieron al funeral del senador y precandidato presidencial por solicitud expresa de la familia del político, fallecido el lunes tras resultar gravemente herido en un atentado.

No vamos (no) porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”, señaló el mandatario en X.

MIRA AQUÍ: El expresidente Álvaro Uribe acusa a Gustavo Petro de instigar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que, tras la muerte de Uribe Turbay, estuvo en contacto con su familia y les transmitió que el presidente Petro quería asistir al velorio en el Capitolio Nacional, sede del Congreso. Sin embargo, los familiares le respondieron que preferían que no acudiera.

Era mejor que no nos hiciéramos presentes”, relató en X Benedetti, quien durante esta semana recordó su amistad con el senador asesinado: “Fue mi amigo; en 2010 manejó las juventudes de mi campaña al Senado”.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, la única del Ejecutivo que había confirmado su asistencia al funeral, explicó que finalmente decidió no acudir porque respeta “profundamente” los deseos de la familia.

He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré”, escribió Márquez en X.

Al funeral sí asistieron expresidentes como César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018) para despedir a Uribe Turbay, quien permaneció dos meses hospitalizado en estado crítico antes de fallecer a los 39 años.

