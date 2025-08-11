La esposa del fallecido senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, observa su retrato en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá, el 11 de agosto de 2025. (Foto de Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Agencia EFE

Exmandatarios conservadores de América Latina condenan “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe Turbay
Un grupo de expresidentes conservadores de diez países latinoamericanos y de España expresó este lunes su enérgica condena al “cobarde magnicidio” del senador y aspirante presidencial colombiano , fallecido hoy a los 39 años tras nueve semanas hospitalizado por un atentado que conmocionó a .

Este execrable acto terrorista, perpetrado el pasado 7 de junio de 2025, constituye una grave afrenta a la democracia, al Estado de derecho y a las libertades fundamentales en Colombia y en toda Iberoamérica”, señaló el denominado Grupo Libertad y Democracia en un comunicado.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un atentado a balazos en junio

El documento lleva las firmas de los líderes Felipe Calderón (México); Iván Duque (Colombia); Mauricio Macri (Argentina); José María Aznar (España); Guillermo Lasso (Ecuador); Juan Guaidó (Venezuela), Mireya Moscoso (Panamá); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Jeanine Añez Chávez (Bolivia); Luis Fortuño (Puerto Rico); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile).

Los expresidentes exigieron “categóricamente” investigaciones “rápidas, independientes y exhaustivas” para lograr “el total esclarecimiento de este crimen” contra Uribe Turbay, quien fue herido con varios disparos durante un mitin político en Bogotá hace dos meses, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a la nominación del opositor partido de derecha Centro Democrático.

Este atentado ocurre en un preocupante clima de polarización política y de violencia verbal, que erosiona la convivencia democrática y pone en riesgo la integridad de quienes participan en la vida pública”, señalaron.

El grupo destacó que Uribe Turbay “fue un firme y valiente defensor de la libertad, la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones republicanas”.

Su integridad, vocación de servicio y compromiso con el bienestar de los colombianos dejan un legado que trasciende fronteras y que continuará inspirando a quienes creemos en la causa de la democracia y la dignidad humana”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Colombia confirma muerte en Venezuela de disidente FARC implicado en ataque a Miguel Uribe Turbay

Los líderes conservadores también afirmaron que “el mejor homenaje” que se le puede hacer al político, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), es “honrar su legado con unidad de propósito, compromiso democrático y patriotismo, trabajando juntos para que su lucha por la libertad y la justicia perdure en toda Iberoamérica”.

Uribe Turbay falleció la madrugada de este lunes en una clínica de Bogotá, donde luchaba por su vida desde el día del atentado. Su magnicidio fue repudiado por varios líderes y gobiernos internacionales.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro también lamentó la muerte de quien fue uno de sus más severos críticos a su Gobierno, pero no declaró días de duelo como sí lo hicieron varios alcaldes del país en sus ciudades.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

