El funeral del fallecido senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá, el 11 de agosto de 2025. (Foto de Carlos Ortega / EFE)
Agencia EFE
Gobierno de Colombia decreta un día de duelo en memoria de Miguel Uribe Turbay

El Gobierno colombiano decretó este lunes un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador y precandidato presidencial , quien falleció esta madrugada, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado.

Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior”, señala el decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

MIRA AQUÍ: Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un atentado a balazos en junio

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, murió este lunes en Bogotá, dos meses después de haber sido blanco de dos balas en la cabeza y una en la pierna izquierda durante en un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El decreto de honores indica que Uribe Turbay, opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo una larga trayectoria política como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República, además de ser “precandidato presidencial para las elecciones a celebrarse en el año 2026 en Colombia”.

Por eso, el “Gobierno nacional, en representación del pueblo de Colombia, considera necesario rendir justo y merecido homenaje a este ilustre colombiano”, agrega el decreto.

Igualmente, el texto señala que “el Ministerio de Defensa tomará las medidas para que en todas las guarniciones militares se tributen los honores militares correspondientes” en memoria de Uribe Turbay, quien estaba en su primer periodo como senador.

MÁS INFORMACIÓN: Colombia: Jefe del Despacho de Petro compara el riesgo político con andar en bicicleta

El Gobierno de Petro ha sido muy criticado por la demora en reaccionar al atentado y muerte del político, que varias veces denunció los ataques verbales recibidos del presidente por el hecho de ser opositor y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982).

El féretro de Uribe Turbay será velado hasta el miércoles en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se ha dado cita la clase política del país, y sus exequias serán ese día en la Catedral Primada de Colombia.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

