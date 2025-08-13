Imputan nuevos delitos a cuatro de los implicados en magnicidio del senador Uribe Turbay

La Fiscalía colombiana imputó este miércoles el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los implicados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el lunes dos meses después de haber sido gravemente herido a tiros cuando hacía campaña política en Bogotá.

Un fiscal hizo “una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico”, detalló la institución en un comunicado.

“Los imputados son: Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez, y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’. A estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado”, agregó la Fiscalía.

Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), fue herido el 7 de junio pasado con varios disparos en la cabeza y en una pierna durante un acto proselitista en Bogotá de cara a las elecciones de 2026, en las que buscaba su nominación como candidato del partido de derecha Centro Democrático.

Ciudadanos al toman imágenes al féretro del fallecido senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, Colombia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de Carlos Ortega / EFE) / Carlos Ortega

Por el atentado contra Uribe Turbay, las autoridades colombianas han capturado a seis personas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos ‘el Costeño’, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

En ese sentido, el organismo señaló este miércoles que ‘el Costeño’, al parecer, coordinó “las acciones previas y posteriores del atentado, contactado a los demás involucrados y entregado al adolescente infractor el arma de fuego usada para atentar contra el senador Uribe Turbay”, quien fue sepultado hoy en Bogotá.