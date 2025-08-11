El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 6 de agosto de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
Marco Rubio exige “justicia” tras la muerte de aspirante presidencial en Colombia Miguel Uribe Turbay
El secretario de Estado de Estados Unidos, , se mostró este lunes “entristecido” por la muerte del senador colombiano y en un atentado hace dos meses y demandó justicia para los responsables del atentado.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, transmitió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.


Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Rubio condenó en su momento, en los “términos más enérgicos posibles”, el por significar una “amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno Colombiano”.

