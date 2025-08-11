Opositores venezolanos lamentan muerte de Miguel Uribe: “Un firme defensor de la libertad”

Partidos políticos y dirigentes venezolanos expresaron sus condolencias por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrida la madrugada de este lunes tras más de dos meses de hospitalización por heridas sufridas en un atentado, a quien calificaron como un “firme defensor de la libertad” y comprometido con Colombia.

“El legado y compromiso de Miguel con Colombia permanecerán en la memoria de todos. Tras dos meses del atentado y a pesar de que hicieron todo por salvarlo, la violencia vuelve a abrir una herida profunda. Abogamos por la paz, siempre la paz”, señaló el diputado electo Henrique Capriles en una publicación en X.

El exgobernador indicó que Uribe Turbay estuvo “comprometido con Colombia, con el servicio público y defensor de los valores democráticos”.

Asimismo, el opositor Antonio Ecarri dijo, en la misma red social, que la muerte de Miguel Uribe “es una herida abierta” que obliga a “exigir paz, justicia y que nunca más la violencia calle las voces democráticas de América Latina”.

El partido político Voluntad Popular (VP) señaló que el político colombiano fue “víctima de un atentado cobarde y brutal que hoy enluta a Colombia y sacude a toda la región”.

Miguel Uribe Turbay junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante una reunión política.

“Miguel Uribe fue un demócrata valiente, un firme defensor de la libertad y un aliado comprometido con la causa del pueblo venezolano. Su voz, siempre clara y decidida contra las dictaduras, seguirá resonando en quienes luchamos por un continente más libre y justo”, agregó.

Por su parte, el partido político Primero Justicia (PJ) sostuvo que la “política jamás puede ser excusa ni motivo para arrebatar una vida”.

“Este crimen no solo enluta a su familia y amigos, sino que golpea a toda la sociedad que cree en el debate de ideas, en la democracia y en el respeto a la vida”, indicó en X.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio pasado mientras participaba en un mitin político en Bogotá. Desde entonces permanecía ingresado en la Fundación Santa Fe, donde falleció a la 01:56 de la madrugada (06:56 GMT) de este lunes.