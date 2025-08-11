El senador Miguel Uribe Turbay fue baleado en un mitin en Bogotá, Colombia. (Miguel Uribe Turbay / X).
El senador Miguel Uribe Turbay fue baleado en un mitin en Bogotá, Colombia. (Miguel Uribe Turbay / X).
Opositores venezolanos lamentan muerte de Miguel Uribe: “Un firme defensor de la libertad”
Opositores venezolanos lamentan muerte de Miguel Uribe: “Un firme defensor de la libertad”

Opositores venezolanos lamentan muerte de Miguel Uribe: “Un firme defensor de la libertad”

Partidos políticos y expresaron sus condolencias por la muerte del senador colombiano , ocurrida la madrugada de este lunes tras más de dos meses de hospitalización por heridas sufridas en un atentado, a quien calificaron como un “firme defensor de la libertad” y comprometido con Colombia.

“El legado y permanecerán en la memoria de todos. Tras dos meses del atentado y a pesar de que hicieron todo por salvarlo, la violencia vuelve a abrir una herida profunda. Abogamos por la paz, siempre la paz”, señaló el diputado electo Henrique Capriles en una publicación en X.

MIRA AQUÍ: Congresistas y políticos peruanos lamentan fallecimiento del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay


El exgobernador indicó que Uribe Turbay estuvo “comprometido con Colombia, con el servicio público y defensor de los valores democráticos”.

Asimismo, el opositor Antonio Ecarri dijo, en la misma red social, que la que obliga a “exigir paz, justicia y que nunca más la violencia calle las voces democráticas de América Latina”.

El partido político Voluntad Popular (VP) señaló que el político colombiano fue “víctima de un atentado cobarde y brutal que hoy enluta a Colombia y sacude a toda la región”.

Miguel Uribe Turbay junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante una reunión política.

, un firme defensor de la libertad y un aliado comprometido con la causa del pueblo venezolano. Su voz, siempre clara y decidida contra las dictaduras, seguirá resonando en quienes luchamos por un continente más libre y justo”, agregó.

Por su parte, el partido político Primero Justicia (PJ) sostuvo que la “política jamás puede ser excusa ni motivo para arrebatar una vida”.

Este crimen no solo enluta a su familia y amigos, sino que golpea a toda la sociedad que cree en el debate de ideas, en la democracia y en el respeto a la vida”, indicó en X.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio pasado mientras participaba en un mitin político en Bogotá. Desde entonces permanecía ingresado en la Fundación Santa Fe, donde falleció a la 01:56 de la madrugada (06:56 GMT) de este lunes.

