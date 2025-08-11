El sentido mensaje con el que María Claudia Tarazona despidió a su esposo Miguel Uribe Turbay: “Tendremos una segunda oportunidad”

En la madrugada de este 11 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, quien había pasados dos meses en cuidados intensivos en la Clínica Santa Fe tras ser víctima de un atentado en Modelia, Bogotá, la capital de Colombia.

La noticia fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona, quien a través de sus redes sociales envió un sentido mensaje: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti".

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Cabe resaltar que, ayer domingo 10 de agosto, María Claudia Tarazona había convocado a una jornada de oración por la salud de Miguel Uribe.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia”, escribió Tarazona en su perfil de la red social Instagram.

Añadió: “Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación”.

Y finalizó con la invitación al jornada de oración: “Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”.

