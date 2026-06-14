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La joven Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años. (Captura de video).
La joven Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Una mujer identificada como Eduarda Rodrigues de Freitas falleció el sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto de puentismo en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, según informó la Policía Militar de Brasil.

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