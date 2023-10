El anuncio de que el Mundial 2030 se desarrollará en España, Portugal y Marruecos no solo tomó por sorpresa a los fanáticos del fútbol, sino también a Sudamérica, particularmente a Chile y al Gobierno de Gabriel Boric. Pese a que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán una fugaz participación, desde La Moneda se hizo evidente la molestia por la decisión de la FIFA.

Y es que, si bien los tres primeros partidos se disputarán en los países sudamericanos, Boric explicó que Chile también se encontraba en el conjunto de naciones que querían ser parte de la cita deportiva más grande del fútbol. Más adelante, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez así lo confirmaría.

MIRA AQUÍ: Chile expulsa a 30 colombianos y haitianos condenados por la justicia

“Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué”, explicó Domínguez.

“Con el nombre de Chile no se juega”

El malestar no tardó en mostrarse por parte del Gobierno chileno, pues fue el presidente quien salió a decir que tanto durante su mandato como en el de su predecesor, Sebastián Piñera, se trabajó para que Chile fuera sede del 100 aniversario de la Copa del Mundo en 2030. Al hacerse pública la información que llegó como orden desde Zúrich, sede de la FIFA, Boric buscó una reafirmación a sus actos contactando con Alberto Fernández y Santiago Peña.

“Esto no es una decisión que sea en la que el Gobierno haya pecado en algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta decisión se hizo pública”, explicó el mandatario chileno.

“Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile”, continuó acusando Gabriel Boric. “Con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”, sentenció.