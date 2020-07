Hace 6 años, Gerardo Contreras Álvarez apretó el gatillo y terminó con la vida de la ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo Thomas Berry en medio de la carretera de Puerto Cabello rumbo a Valencia. El pasado 13 de julio, el asesino de la pareja murió de tuberculosis en la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado de Bolívar, Venezuela.

Contreras Álvarez, alias ‘el Gato’, cumplía una condena de 26 años de prisión por el cargo de homicidio calificado hasta que la tuberculosis se lo llevó. Las autoridades informaron a medios locales sobre el deceso ocurrió el 13 de julio, la información fue confirmada por el periodista Deivis Ramírez, coautor del libro “Capítulo final: El homicidio de Mónica Spear”, en sus redes sociales.

La mala conducta del preso lo llevó a recorrer varios penales antes de su fatídico final. Según el periodista venezolano, Contreras Álvarez fue trasladado del penal El Rodeo II al de Tocuyito, ubicado en Carabobo, y finalmente llegó por la misma razón a El Dorado en Bolívar.

“Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella … no me arrepiento (...) sé que algún día voy a salir de aquí”, fueron las últimas palabras que el asesino de la Miss Venezuela 2004 y su esposo dijo cuando se le preguntó si estaba arrepentido del crimen cometido.

Aquella noche del 6 de enero de 2014, la pareja viajaba por la pista de Puerto Cabello rumbo a Valencia. Se acaban de separar, pero habían decidido dar un recorrido por Venezuela junto a su pequeña hija Maya de 5 años.

En el camino se toparon con una piedra —que había sido puesta por los delincuentes— y se vieron obligados a llamar a una grúa pues el carro se había estropeado. Mientras esperaban que llegara el auxilio, seis delincuentes los abordaron y les robaron todo lo que traían: una cartera, dinero en efectivo y una cámara fotográfica.

El chofer de la grúa ya estaba llegando y cuando se dio cuenta de lo que sucedía decidió dispararle a los delincuentes, entonces empezó un tiroteo. Los primero en caer fueron los padres de Maya, quien fue testigo del último aliento de sus progenitores y recibió un impacto de bala en su pierna.

Tras su recuperación, Maya se mudó a vivir con su abuelo materno, Rafael Spear, a Miami. Actualmente tiene 11 años de edad y ha concluido el quinto año de educación primaria con honores. Es parte del cuadro de honor de su escuela, recibió la Orden Presidencial a la Excelencia, un documento firmado por el presidente de los Estados Unidos.

En su momento, la muerte de la ex reina de belleza y su esposo conmocionó a Venezuela. Tras este hecho que evidenció la violencia y el delito en las calles, la población salió a marchar para pedir justicia y mayor seguridad a sus autoridades. Le exigieron al presidente que el crimen contra Mónica Spear y su esposo no quedara impune y que hubiera una sanción ejemplar contra el asesino.

