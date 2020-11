Tras los elogios del presidente venezolano Nicolás Maduro a Diego Maradona, tras su muerte ayer, funcionarios chavistas continuaron con los halagos, criticaron a “la derecha” y destacaron los “ideales políticos” del futbolista, que siempre se mostró alineado con el gobierno de Venezuela y el de Cuba.

Por un lado, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, cuestionó al presidente francés Emmanuel Macron por su sentida carta en honor a Maradona. Por el otro, el presidente del PSUV y número dos del gobierno chavista, Diosdado Cabello, fustigó anoche a los sectores “de derecha” que se burlaron la muerte de Diego Maradona y dijo que el futbolista era más venezolano que “algunos que andan de vendepatria”.

Arreaza se enojó con uno de los párrafos de la carta de Macron en el que aludía a la relación que Maradona tuvo en los últimos años con Fidel Castro y Hugo Chávez. “Diego Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos. Pero sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez tendrán el sabor amargo de la derrota; es en la cancha donde Maradona hizo la revolución”, sostuvo Macron en su carta.

El señor @EmmanuelMacron y sus asesores quisieron desplegar prosa poética para despedir al gran Diego. Sin embargo, deshonran sus ideales y sus luchas. La única derrota es la de una clase política que tiembla ante el uniforme amarillo de los trabajadoreshttps://t.co/0YjExqQ3yo — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 26, 2020

“El señor Emmanuel Macron y sus asesores quisieron desplegar prosa poética para despedir al gran Diego. Sin embargo, deshonran sus ideales y sus luchas. La única derrota es la de una clase política que tiembla ante el uniforme amarillo de los trabajadores”, señaló Arreaza, quien compartió a su vez la carta de Macron.

El homenaje de Cabello

Anoche, en su programa de televisión Con El Mazo Dando, en su edición 321 Cabello recordó el vínculo que Maradona mantuvo con el gobierno chavista y dijo que el futbolista siempre que tenía una oportunidad de viajar a Venezuela en momentos de procesos electorales, lo hacía.

“Se sentía venezolano, más venezolano que algunos que han nacido aquí y andan de vendepatria, por eso nuestro cariño respeto y admiración y un abrazo infinito para toda la eternidad. Qué viva Maradona”, dijo.

“Los niños que no llegaron a conocerlo admiran a Maradona, lo reconocen. Y aquellos que son miserables que creen que burlándose, tratando de manchar el nombre de Maradona es muy triste y dan pena”, dijo el funcionario chavista.

“Lo cierto es que Maradona será recordado como el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos. Y que periodistas y voceros y sobre todo la derecha que celebre la muerte, así tan feo. Eso no lo va a recordar nadie. Nuestro cariño al pueblo argentino que hoy llora, pero no solo es argentino, es la Patria Grande que llora a uno de los nuestros, valientes sin duda, valiente para todo, audaz”, sostuvo.

“Muy amigo de nuestro país, de nuestra patria, admirado aquí, querido por nosotros y en los momentos más difíciles aquí estuvo siempre. Cuando recordamos el momento del fallecimiento del comandante Chávez, aquí estaba Maradona, cuando recordamos los ataques más brutales contra Venezuela, allá estaba Maradona levantando su voz”, continuó.

“Nos toca ahora recordarlo por siempre, así como recordamos a Chávez, recordamos a Fidel, recordar a Diego Armando Maradona, un genio. Como digo Galeano el más humano de todos los dioses´'”, agregó.

“Nos toca seguir adelante. La derecha hace fiesta porque ellos porque creen que cuando alguien parte y ellos no lo pudieron derrotar en vida, obtienen una victoria. No es ninguna victoria porque la muerte no marca para nada eso, a todos nos toca. Hay unos que dan ese paso a la inmortalidad y otros que dan ese paso al olvido. Su vida depende de cuál paso da, estamos seguro de que Diego Maradona dio un paso a la inmortalidad y a la grandeza”, enfatizó.

