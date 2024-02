5 / 8

El diario The New York Times, que acompañó el artículo con una imagen de Piñera caminando por las calles de Santiago con el saco al hombro, enfatizó que el ex presidente chileno "contribuyó significativamente al fortalecimiento de la incipiente democracia del país, convirtiéndose en el primer líder conservador después de una larga dictadura militar". (Foto: Captura de pantalla)