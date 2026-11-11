La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, salió el miércoles de su país rumbo a México casi tres meses después de sobrevivir a un ataque armado por el que las autoridades investigan al estratega electoral, informó la Cancillería boliviana.

El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz reveló esta semana que recibió una nota de México sobre la concesión de asilo diplomático a Beller, quien tras denunciar “hostigamiento” de las autoridades se refugió en la sede diplomática mexicana en La Paz.

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Beller, de 33 años, sobrevivió el 17 de agosto a tres impactos de bala en la ciudad de Santa Cruz (este).

Entonces tenía cuatro semanas de embarazo y desde el hospital acusó a Cerimedo, exasesor de Paz, de haber planificado el ataque para impedir que revelara actos de corrupción en el gobierno.

La Cancillería boliviana informó en un comunicado el miércoles que dictaminó “otorgar el salvoconducto solicitado” por México y acompañó en la madrugada la salida de Beller del país.

Cerimedo está preso en una cárcel boliviana a la espera de un juicio por intento de feminicidio, además de otros procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

A finales de octubre, Beller declaró a la AFP que las pesquisas contra Cerimedo se habían estancado tras el arresto y posterior reemplazo del entonces fiscal general Roger Mariaca, detenido por una acusación de protección al narcotráfico.

El gobierno de Paz anticipó que no pondría objeciones a la salida de Beller, pues no tiene procesos abiertos en Bolivia.

Cerimedo es mencionado en investigaciones periodísticas por dirigir una maquinaria regional de desinformación electoral.

Además de la campaña de Paz, el estratega colaboró ​​en las derechistas Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Nasry Asfura en Honduras.