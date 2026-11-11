icono te lo cuento
00:0000:00
Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, sale de Bolivia tras obtener asilo diplomático en México. (Foto: EFE).
Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, sale de Bolivia tras obtener asilo diplomático en México. (Foto: EFE).
Por Agencia AFP

La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, salió el miércoles de su país rumbo a México casi tres meses después de sobrevivir a un ataque armado por el que las autoridades investigan al estratega electoral, informó la Cancillería boliviana.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?