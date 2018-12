A Fernando Pastorizzo la muerte lo sorprendió a los 21 años, de madrugada, con dos disparos certeros que le arrebataron su vida. Ocurrió hace un año, el 29 de diciembre del 2017 en Argentina, cuando Nahir Galarza, su novia en ese momento, martilló el arma y se marchó. La joven fue sentenciada a prisión perpetua por el homicidio.

Para recordarlo, y rendirle homenaje, Silvia Mantegazza, la mamá de Pastorizzo, publicó una carta en su perfil de Facebook en la que relata el paso del tiempo sin su compañía, recuerda los momentos vividos juntos y arremete contra Galarza, quien cumple condena en la Unidad Penal N°6 de Paraná.

"Un día como hoy... pero hace un año atrás.... recibía la peor noticia de mi vida. Alguien sin sentimientos ni corazón, una persona oscura, decidía que ya no serías de nadie. Pero lo que nunca se imaginó es que el amor todo lo puede, todo lo transforma. Nunca te irás, te siento en cada rincón de nuestra casa y muy dentro de mí. En tus amigos, en toda la gente que aún sin conocerte personalmente te hizo un poquito suyo", escribió Mantegazza en su perfil.

"Se extraña tu presencia física, el 'siiiiiiiiii maaaaaaaaaaaaa' en el tono risueño que siempre me decías que equivalía a 'dejame de romper ja ja ja', pero con ese humor que siempre tenías'. Las charlas en las tardes, mate de por medio, tus llamadas para preguntarme cualquier cosa, desde un 'ma... ¿cómo se hacen los ñoquis?' a, por supuesto, darte todas las indicaciones de el lugar dónde encontrar algo que buscabas", prosigue el texto de la mujer que no suele hablar con los medios de comunicación.

En el último tramo de su mensaje, la mujer destaca los valores de Pastorizzo que, según explica, iban por veredas opuestas al odio. "Sos y fuiste un ser de luz y sé que estás en paz", escribe la mujer. Y termina la carta pública dedicándole varias frases a la responsable de la muerte de su hijo, a Galarza.

"Me hiciste ver que no sirve el odio. Ya lograste la justicia humana, pero la justicia que como madre desearía es que tu asesina jamás pueda borrarse de su mente tu carita, me imagino de sorpresa, al dispararte... que la acompañe siempre... siempre y que al cerrar sus ojos para dormir, que sea lo último que vea...", sostiene Mantegazza.

Carla, la hermana de Pastorizzo, también eligió Facebook para recordarlo, en el primer aniversario de su fallecimiento. "¿Crees que los muertos a los que hemos querido realmente nos dejan alguna vez? ¿No crees que los recordamos con más claridad sobre todo en los momentos difíciles? Él vive en ti, y se manifiesta más claramente cuando lo necesitas", expresó.

Galarza, de 19 años, fue condenada el 3 de julio pasado a prisión perpetua por un tribunal de la ciudad argentina de Gualeguaychú por homicidio calificado por la relación de pareja que tenía con la víctima. El tribunal desestimó los agravantes de alevosía y de uso de arma de fuego planteados por la fiscalía y la querella. También que la imputada hubiera sido víctima de violencia de género como planteaba la defensa.

Con la sentencia, Galarza deberá pasar al menos 20 años en la cárcel. Hace poco días un joven detenido por una causa de narcotráfico había solicitado permiso para visitar a Galarza en la cárcel y recibió la autorización de la detenida. Ambos se habían conocido mientras el adolescente visitaba a su abuela detenida en el mismo penal que Galarza.

Fuente: "La Nación", Argentina / GDA