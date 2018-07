Nahir Galarza, la joven de 19 años que el pasado 29 de diciembre mató de dos balazos a su novio Fernando Pastorizzo (20), fue sentenciada este martes a prisión perpetua por un tribunal de la ciudad argentina de Gualeguaychú. El crimen lo perpetró con la pistola de su padre policía. El caso tuvo gran impacto mediático en el país austral.



El juzgado consideró por unanimidad a Nahir Galarza "autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser una persona con la que mantenía una relación de pareja" desde hace cuatro años, pese a que ella había alegado que su vínculo era "ocasional".



MIRA ACÁ LA LECTURA DE LA SENTENCIA

Además, prorrogó la prisión preventiva de la joven hasta que la sentencia quede firme.



En la lectura de la sentencia, el tribunal consideró acreditado que el pasado 29 de diciembre la acusada utilizó un arma de fuego reglamentaria para "menoscabar" la vida de Pastorizzo.



Nahir Galarza primero le disparó por la espalda "a quemarropa" mientras viajaban en una moto y, después, cuando el joven ya estaba "mortalmente herido" en el suelo, volvió a disparar contra él.



"Ambos disparos en modo alguno fueron accidentales o involuntarios", sino "intencionados", por lo que, para el tribunal, queda "destruida" la hipótesis de la defensa, que sostuvo que los disparos se produjeron accidentalmente.



Asimismo, la sentencia considera que no pudo acreditarse que Galarza hubiera sido víctima de violencia de género, como alegaba su defensa, por lo que "no se advierte elemento alguno que pretenda inferir que la pena no guarde proporcionalidad", señaló el tribunal.



La joven lleva en prisión preventiva desde comienzos de enero, después de que confesara haber matado a Pastorizzo con el arma de su padre.

"La única vencedora es la justicia. Hoy triunfó la justicia, triunfó la verdad. Fernando no va a estar más entre nosotros, pero esto sienta un precedente. El fallo es una caricia al alma. No me siento aliviado, sí tranquilo. La gente sabe que fue un asesinato a mansalva, de una manera cruenta. Siempre fuimos con la verdad y de frente", sostuvo Gustavo Pastorizzo, padre de la víctima, después de recibir los abrazos de vecinos y amigos que fueron a apoyarlo a la puerta de los tribunales donde se leyó la sentencia.



Durante la lectura de la sentencia la acusada no estuvo presente en la sala de audiencias. Tampoco sus padres.



►La máxima pena

La noche del lunes, los amigos y familiares de Pastorizzo se concentraron en el céntrico cruce de 25 de Mayo y Rocamora en una vigilia para "agradecer a toda la gente por el apoyo" durante los seis meses que pasaron desde el crimen y reafirmar el pedido de "justicia y perpetua para la asesina de Fernando".

La fiscalía había pedido para Nahir Galarza la máxima condena del Código Penal de Argentina: prisión perpetua, por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido con alevosía.

La defensa, en cambio, reclamó que se considere el crimen como un homicidio culposo, con una pena de cinco años, o "la menor pena posible en caso de considerarse un homicidio doloso, descartando la alevosía y el vínculo" de noviazgo con la víctima.

►Ansiosa y angustiada

La psicóloga Graciela Tobar -que atiende a Nahir Galarza desde marzo- dijo el lunes al diario La Nación de Argentina que "Nahir está bastante ansiosa y angustiada. No tiene un buen estado anímico ya que está muy angustiada producto de todo lo que declaró ante el tribunal días pasados".

Sostuvo que el hecho de tener que repasar en su testimonio el vínculo que tenía con Pastorizzo "le generó mayor ansiedad".

"No es una psicópata. Nahir no volvería a matar. Fue un accidente lo que pasó. Ante las amenazas quiso resguardar la figura paterna, porque tiene muy idealizado a su padre. Nahir es una víctima de violencia de género y hoy podría no estar contando la historia. Ella quiso resguardar el arma de su padre y ocurrió lo que ocurrió", afirmó.

La psicóloga sostuvo que "Nahir es fuerte y está preparada para lo que resuelva el tribunal. Sabe que tiene que asumir su responsabilidad en lo que pasó y está preparada para afrontarlo".

Explicó: "Durante su infancia, y hasta los 15 años, Nahir tuvo un tipo de personalidad. De allí en adelante tomó otro rumbo. A partir de una serie de hechos traumáticos vinculados al noviazgo con Fernando tiene que volver a aprender a controlar sus sentimientos y emociones, y aprender a expresarlos. Por eso se la ve fría y distante. A partir de la terapia y la contención que venimos realizando ella está saliendo adelante".

Tobar trabaja con jóvenes privados de su libertad en el centro cerrado de Virrey del Pino, situado en el kilómetro 42 de la ruta 3, en La Matanza, bajo el programa denominado Autonomía Joven, que depende del gobierno bonaerense. Desde allí viaja a visitar a Galarza en su celda.

"Me ofrecí a acompañarla voluntariamente. Me contactó su familia por mi trabajo social y por mi abordaje del duelo, ya que perdí un hijo en un accidente. Ella tiene que hacer también el duelo por la muerte de Fernando. Esto es una tragedia no solo para la familia de Fernando, que ya no lo tiene, sino también para la familia de Nahir y para ella misma", concluyó Tobar.

►Dato:

Pese a que la joven admitió en un primer momento que asesinó a Pastorizzo con el arma de su padre policía, luego cambió su versión y dijo que se trató de un hecho "accidental".

Sin embargo, un estudio realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos reveló que el primer disparo efectuado contra el joven fue por "contacto débil", a quemarropa.

Fuente: EFE / La Nación, GDA