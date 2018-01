"Un arma se puede disparar de forma accidental en una oportunidad; dos veces es casi imposible", explicó un perito en balística sobre la posibilidad de que los balazos que mataron a Fernando Pastorizzo en Argentina se hubieran hecho de forma accidental.



En su última declaración indagatoria, la acusada Nahir Galarza dijo que los dos disparos que mataron a Fernando fueron accidentales. Para el fiscal de Gualeguaychú, Sergio Rondoni Caffa, no aportó "ningún cambio importante para la investigación". No obstante, los responsables de la investigación en Argentina someterán el arma homicida a un peritaje.



Con respecto a la posibilidad de que el arma se hubiera disparado accidentalmente, el perito en balística consultado por la nacion, que pidió que no se revelara su identidad, expresó: "La pistola Browning High Power 9 mm, como la que se utilizó en este homicidio, tiene al menos dos seguros, uno para la corredera y otro para el martillo. Para ser disparada, esa arma debe tener el cargador puesto, sin el seguro de la corredera y con el martillo en posición de ser activado no en el primer descanso".

Nahir Galarza está detenida desde el 29 de diciembre pasado, cuando confesó ante el fiscal que le había disparado a Fernando con el arma de su padre, que se desempeña como policía. Pero el martes cambió esa declaración y, en una segunda indagatoria, afirmó que se le escaparon los disparos.



El fiscal indicó que la nueva versión de Nahir no lo sorprendió. "No obstante, voy a analizar la declaración para establecer si se deben evacuar citas para producir alguna nueva evidencia", sostuvo.



Según consignó Télam, el representante del Ministerio Público de Argentina expresó que, a su criterio, "lo que la acusada ha declarado no aportó ningún cambió sustancial en la investigación".



A partir de esta declaración sobre un supuesto accidente, los responsables de la investigación someterán a un peritaje el arma reglamentaria que usaba el padre de Nahir Galarza en su trabajo.

En esa instancia, las partes podrán convocar a peritos balísticos con el objetivo de supervisar el estudio que tendrá como objetivo determinar si fallaron algunos de los seguros y si se pudo disparar dos veces de forma accidental.



Según fuentes de la investigación, esa arma no fue secuestrada en momento del homicidio, ocurrido el 29 de diciembre pasado, minutos después de las 5. Hubo 24 horas entre el asesinato y el momento en que quedó bajo custodia policial.



"Creo que la investigación está encaminada para el lado de acreditar la relación de pareja que ella la niega en todo momento. Los amigos de la víctima han manifestado cómo era su relación con Nahir y cómo era Fernando en su vida social", expresó el fiscal.



Respecto de los estudios psiquiátricos y psicológicos sobre la acusada, se pudo saber que se realizarán después de la feria judicial.



Fuente: La Nación, GDA