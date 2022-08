La misteriosa muerte de una pareja de jóvenes, de 20 y 21 años, hallados al interior de un vehículo mantiene consternados a los residentes y trabajadores del barrio Caobos, un exclusivo sector de gastrobares en Cúcuta, Colombia.

Las víctimas fueron identificadas como Nancyluz Stevenson y Franyer Daniel García Pinto, quienes no presentaban signos de violencia o indicios que permitieran establecer que ocurrió un homicidio. Todas las pertenencias y objetos de valor estaban dentro del carro.

Aunque no se conoce un dictamen oficial por parte de Medicina Legal, una de las hipótesis señala que la joven pareja se habría quedado dormida dentro del carro con las ventanas cerradas y la inhalación de monóxido de carbono habría provocado la muerte.

Los primeros en notar que algo extraño ocurría fueron los vigilantes del sector, quienes percibieron que el vehículo permanecía en el mismo lugar y habían pasado varias horas desde que observaron a los jóvenes comiendo en los asientos delanteros del vehículo.

Sin embargo, tiempo después notaron que la joven pareja estaba inconsciente y aunque en principio se pensó que estaban dormidos, varios vecinos del lugar hicieron ruidos y tocaron las puertas del carro para alertarlos. Pero los jóvenes permanecían inmóviles.

En principio, un paramédico brindó primeros auxilios a Nancyluz y Franyer Daniel, pero no tenían signos vitales. De inmediato informaron al cuadrante de la Policía, quienes tuvieron que acordonar la zona y solicitar la presencia del CTI de la Fiscalía para hacer el levantamiento de los cadáveres.

”La escena fue muy triste, eran dos muchachos muy jóvenes. Todos creíamos que habían sido asesinados por algún sicario, pero no fue así. No sabemos qué pasó, por qué se quedaron dormidos y no pudieron reaccionar para salvarse”, narró un comerciante.

Por ahora, las autoridades no han entregado más detalles de este misterioso caso que enluta a dos familias cucuteñas.

Los familiares esperan los resultados de los exámenes forenses de Medicina Legal para conocer si a la pareja de jóvenes le habrían añadido un alucinógeno u otro tipo de sustancia, o si su muerte se produjo por asfixia.