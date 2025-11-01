Narcotráfico, armas y control territorial: radiografía de las temibles bandas criminales que desangran Brasil

José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior y docente de la Universidad del Pacífico, señaló a El Comercio que en Brasil el crimen no solo controla la venta de droga, sino que domina territorios, por lo que en los últimos años las facciones o comandos criminales han bloqueado ciudades con balaceras y sembraron de muerte zonas pobres de Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades de la nación.

Por ello, las secuelas de la reciente intervención aún están por verse. “Yo veo tres efectos. El inmediato va a ser la represalia de las facciones del Complexo do Alemão, donde están las favelas atacadas, y de otras en Río que pueden seguir al CV si este reacciona. El segundo punto puede ser el efecto globo, con algunos cabecillas del CV saliendo temporalmente hacia Paraguay o Argentina para ocultarse”, indica.

Un tercer efecto es el que ya se ve en el discurso político, en el que representantes de la derecha, incluidos líderes mundiales como Donald Trump o Javier Milei, han elogiado la incursión, mientras que figuras de izquierda han mostrado sus reparos, siendo uno de ellos el presidente brasileño Lula da Silva.