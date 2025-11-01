Narcotráfico, armas y control territorial: radiografía de las temibles bandas criminales que desangran Brasil

Escucha la noticia
La operación policial contra el Comando Vermelho (CV), la más letal en la historia de Brasil, ha abierto un debate sobre la efectividad de las acciones a gran escala para enfrentar a las organizaciones criminales en el país más grande de Sudamérica. Si bien el gobernador de Río de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, calificó la redada como “un éxito” contra el “narcoterrorismo”, no pocos expertos y ONG apuntan a que el crimen en el país es muy complejo como para combatirlo solo con la fuerza.