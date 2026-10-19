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Resumen

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Personas, ayudadas por una retroexcavadora, participan del rescate en una mina ilegal de oro luego de que un derrumbe sepultara a varios trabajadores, en Nariño, Colombia. (Capturas de X @ELTIEMPO)
Personas, ayudadas por una retroexcavadora, participan del rescate en una mina ilegal de oro luego de que un derrumbe sepultara a varios trabajadores, en Nariño, Colombia. (Capturas de X @ELTIEMPO)
Por Agencia AFP

Un deslizamiento de tierra dejó 14 muertos y siete heridos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia, en una zona de difícil acceso controlada por grupos armados, informaron las autoridades locales el lunes.

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