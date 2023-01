Se inició una etapa clave en el caso del asesinato de la periodista de la ONU Natalia Castillo. En la mañana de este jueves se adelantó la primera parte del juicio oral, donde la Fiscalía de Colombia destapó las pruebas contra los señalados de haber asesinado a tiros, en medio de un robo, a la comunicadora en la madrugada del 23 de diciembre de 2021.

Entre la evidencia que presentó la Fiscalía General se encuentra el informe de la necropsia que realizó el Instituto de Medicina Legal, donde se explica el tipo de proyectil que los forenses retiraron del cuerpo de la joven, así como los videos de las cámaras de seguridad del sector.

Hay que recordar que la periodista fue atacada con un arma traumática, en el barrio Galerías, junto a dos de sus amigos en la localidad de Teusaquillo, cuando intentaban robarle su teléfono. Por este caso se encuentra detenido Ángelo Rolando Colina, alias Ángelo.

“Fue un asesinato vulgar. Ella fue interceptada por el ciudadano venezolano Ángel Rolando Colina, alias Ángelo”. Agregó el fiscal del caso que cuando la joven se aferró a su bolso uno de los agresores se le lanzó para arrebatárselo y en esa acción la tiró al piso, y que, como ella se seguía resistiendo, le disparó.

Natalia Castillo era periodista de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, en Colombia. / Archivo particular vía El Tiempo / GDA

Los primeros testimonios presentados por la Fiscalía fueron los de la madre de la joven, María Emma Preciado, y el de Emily Quevedo, amiga de la periodista y testigo del hecho. “Uno de los asaltantes le pone el arma en el pecho y nos pide los celulares. Yo le respondí que no tengo celular y le paso el monedero”, señaló Quevedo.

La testigo contó qué ocurrió los minutos posteriores al asalto. “Yo me saco el celular de los pantys, que lo alcance a esconder, y se lo pasó a Julián (la otra persona que estaba junto a la periodista ese día). Él llama al 123 y lo que empiezo a hacer es a buscar el disparo. Cuando le abro la blusa veo el disparo en el pecho. Cuando la moví empezó a salir sangre por la boca”, contó.

El tercer testigo en rendir indagatoria fue Andrés Julián Moreno, compañero de trabajo de la joven, quien fue el encargado de llamar a la ambulancia. “Saqué el celular y levanté las manos. Me quitan el celular y luego van por el de Emily. Por último a ella (Natalia) la empujan en el forcejeo y antes de caer suena el disparo. Los tipos agarran la maleta y salen corriendo”, afirmó.

El joven detalló que horas después del atraco sus cuentas de banco fueron saqueadas por los delincuentes, quienes accedieron a su celular hackeando el sistema operativo. También participó en la audiencia Carolina Carvajal, una mujer que vive frente al lugar de los hechos.

“Estaba durmiendo con mi familia, mi habitación queda justo sobre la calle. (...) Empecé a escuchar que alguien le pedía a otra persona que le entregara el celular, pero cuando me asomé luego de escuchar un disparo ya no vi a nadie, pero si escuché a un vehículo que sonaba muy fuerte. Lo que pude ver fue a Natalia en el suelo”, dijo la mujer.

Familiares de Natalia Castillo se pronuncian sobre capturas. / César Melgarejo / El Tiempo / GDA

La pieza clave

Uno de los testigos clave de la Fiscalía en este caso es Javier Enrique Ramírez. De acuerdo con el ente acusador, este sujeto fue el responsable de sacar el dinero que los atracadores robaron de la cuenta de Andrés Julián Moreno.

“Me encontraba en mi casa y a las 4 de la mañana Efrain me llamó para que hiciera un retiro desde un cajero automático. Me dijeron que había una cantidad y que me iban a dar una comisión”, dijo durante el interrogatorio.

Ramírez, quien también está vinculado al proceso, señaló que Efraín -hombre encargado de comprar los celulares robados- le contó cómo habían conseguido ese teléfono. “Solo me dijo que Ángelo Rolando y unos amigos habían conseguido el celular y que debía retirar 600.000 pesos”, agregó.

Finalmente, el turno fue para el patrullero Cristian Chaparro, adscrito al CAI de Policía del barrio Galerías, quien indicó que fue él quien acompañó a la joven hasta el centro médico en donde finalmente murió.

Recorrido sospechoso

En la continuación del juicio oral, el Fiscal del caso reveló varias imágenes de cámaras de seguridad en donde se ve al vehículo en el que habría huido Ángelo Rolando Colina junto con su cómplice.

Desde la calle 57C con transversal 25, en la escena del crimen en Galerías, hasta la calle 22 con carrera 14, en el sector de Santa Fe, la Fiscalía logró identificar el recorrido que los delincuentes realizaron luego de quitarle la vida a la periodista.

En ese lugar, al parecer, los presuntos asesinos ingresaron a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaron transferencias monetarias que habrían sido retiradas en Medellín. De hecho, de acuerdo con las evidencias presentadas, alias Porki tenía experiencia en delitos informáticos. De igual forma, alias Ángelo, el otro implicado, tendrá la posibilidad de declarar en el juicio oral.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías. / El Tiempo, de Colombia / GDA

Otros hechos de esa noche

En los videos probatorios presentados durante el juicio en contra de los dos hombres de nacionalidad extranjera, se pudo evidenciar como, presuntamente los mismos sujetos, habrían robado y amedrentado a más habitantes de la zona esa misma noche horas antes de acabar con la vida de Castillo.

En la cita recopilada por la Fiscalía, se ve cómo dos hombres descienden de un vehículo gris e ingresan a una droguería ubicada frente al centro comercial Galerías, tres cuadras más adelante del lugar donde murió Castillo. Allí, desenfundan sus armas y amenazan a trabajadores y clientes para robarles sus objetos personales.

En otro hecho ocurrido a altas horas de la noche en el mes de diciembre, quedó registrado en una grabación cómo dos hombres, muy similares a los del caso de la droguería, bajan de un vehículo de color gris y amenazan con arma de fuego a dos transeúntes que caminaban por el mismo sector de Galerías.

En su momento, la Policía de Bogotá señaló que se podría tratar de una organización criminal dedicada al hurto que se movía por la zona comercial y de ocio de Galerías y que se movilizaba en un vehículo con gris con características similares al del carro en el que escaparon los dos asesinos de la periodista.

Sin embargo, esta teoría no ha podido ser corroborada por las autoridades y la Fiscalía tampoco ha hecho referencia a los otros hechos delictivos de esa noche, en los que, al parecer, también se vieron involucrados alias Ángelo y Porky.

Por ahora, el juicio en contra de los dos hombres extranjeros continua y en las próximas sesiones programas por el juez de conocimiento que adelanta el caso, la Fiscalía presentará tres testigos clave y también será la oportunidad para que la defensa de los señalados destape el material probatorio que podría dejar a los dos acusados por fuera del caso y desvincularlos del asesinato de la comunicadora.

Por: Jonathan Toro Romero / “El Tiempo”, de Colombia / GDA