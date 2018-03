La crisis por la que atraviesa Venezuela ha obligado a que unas 925 mil personas emigren de ese país en los últimos dos años, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se estima que unas 150 mil pasaron o se quedaron en el Perú. Sin embargo, con esta ola migratoria descubrimos un rostro xenófobo preocupante en nuestra sociedad.

“Muchas de estas acusaciones son fruto de la desinformación”, dice Natalia Cordoves, conductora de “Venezuela en onda”, un programa de radio por Internet con el que espera que la gente conozca más sobre su cultura.



—¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?



Cuando sales de tu país te das cuenta de que no valoraste o disfrutaste muchas cosas. Extraño mi vida, ser quien era allá y no poder serlo acá. Extraño cómo me sentía allá, pero sé que Venezuela ya no es el país que dejé, es un país totalmente diferente.



—Por eso decidiste traernos un poco de Venezuela...



Sí, el inicio de mis prácticas en ANP Radio [de la Asociación Nacional de Periodistas] coincidió con la toma del Congreso de Venezuela hace casi un año. Decidimos hablar de eso, así que contacté a alcaldes y abogados de allá y todos los días teníamos alguna nota sobre eso. Pero todas las noticias eran “Maduro anunció esto” o “La policía hizo esto”. Todo era negativo. Un día el encargado de la radio me dijo: “¿Sabes qué, Natalia?, no creo que Venezuela sea solo eso”. Me propuso hablar de lo bonito de mi país. Me ofreció un pequeño bloque para hablar de las costumbres de mi país. Comencé con un espacio de 15 minutos, llevé invitados y ahora dura una hora.



—Sin embargo, poco tiempo después el programa estuvo a punto de cancelarse.



Sí, mi prioridad era encontrar un trabajo, pero cuando lo hallé no podía venir a la radio. Debía dejar el programa.



—¿Qué sentiste en ese momento?



Me destrocé totalmente, este es el único espacio que me hace sentir conectada con mi país y mis paisanos.



—¿Cómo volviste?



Un día que iba en un bus me encontré con venezolanos cantando, ahí sentí lo que había perdido con el programa. Además, por la página me escribían contándome que tenían una revista o un cantante de mi país, querían que lo mostremos. Así que vine a la radio para hablar y los convencí diciéndoles que en este momento, cuando se ve mucho rechazo hacia los venezolanos, este espacio permitía entender nuestra cultura.



—¿Qué opinas de la actitud que muchos han adoptado contra los venezolanos?



No todos los venezolanos vienen con las mejores intenciones. Lo reconozco y ofrezco disculpas por eso. Pero también hay muchas cosas que se dan por desinformación, hay peruanos que creen que les quitamos puestos de trabajo o un puesto de la universidad. Nosotros no representamos a la mitad de la población, somos un porcentaje muy pequeño.



—Eres muy joven y te convertiste en una embajadora de tu país. ¿Cómo manejas tanta responsabilidad?



No muchas personas te dan esta oportunidad, por eso agradezco mucho por este espacio. Mi responsabilidad es con la audiencia, debo procurar brindarles cosas nuevas, algo que nunca antes hayan escuchado.



—¿Qué temas son los que más han llamado la atención de tu público peruano?



Las costumbres de fin de año. Para nosotros, la Navidad es una fiesta normal. Si deseas la pasas con la familia o haces otra cosa. Pero fin de año es una fiesta muy especial, en Venezuela se acostumbra despedir el año y recibir el nuevo junto a tu familia.



—¿Y en Semana Santa?



Allá es sagrada, nadie va al colegio ni a trabajar. El 80% de los venezolanos son católicos, entonces se vive muy intensamente estas fechas. Se recorren los siete templos y tenemos la tradición de los siete potajes. Acá vi que es totalmente diferente, yo me di cuenta de que era Domingo de Ramos porque salí y vi que estaban vendiendo las palmas [risas].



—¿Qué es lo que más te ha sorprendido sobre el Perú?



Notar que no somos tan diferentes. Que no te sientes tan extranjero sino parte del Perú también.



—¿Cómo has abordado la visita de Maduro a la Cumbre de las Américas?



Yo soy muy joven y no logré construir mucho en Venezuela, pero hay personas que dejaron una vida de 40 años detrás, esas personas tienen odio. Me da miedo cómo vamos a controlar esa situación. Muchos venezolanos planean recibir a Maduro de la peor forma y eso no nos conviene. Debemos entender que no estamos en nuestro país y debemos respetar y valorar lo que nos ha dado el Perú. Por mucho odio que exista debemos manifestarnos de forma pacífica.



—Se acercan las elecciones también. ¿Cómo ves a la oposición?



Siento que no le importaron los muertos en las protestas. Tantos jóvenes que murieron porque querían que Maduro saliera y ahora personas de la oposición postulan a las elecciones.



—¿Aún existe una oposición venezolana como tal?



No, se ha disuelto. Y las personas no creen en los que quedan.



