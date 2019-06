Néstor Pitana, el árbitro que dejará el silbato para llegar al Congreso de Argentina

No hay árbitro argentino más exitoso y reconocido que él en la última década. Néstor Pitana, actualmente en Brasil dirigiendo la Copa América 2019, fue nombrado el año pasado el mejor árbitro del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), pero sabe que a sus 44 años el retiro está cerca.

Aunque aún no ha puesto fecha para colgar el silbato, ya ha trazado su incursión en otras canchas: las de la política. El juez internacional será parte de la oferta electoral del Frente Renovador de la Concordia (FRC), en su natal Misiones, para las elecciones generales del 27 de octubre. Irá en el tercer puesto de la lista de candidatos a diputados nacionales de la mencionada agrupación.

Incluso dicen que Pitana dio el sí a su participación política, y le puso su firma, unas horas antes de que se dirigiera el viernes último al estadio Morumbí (Sao Paulo) para dirigir el partido inaugural entre Brasil y Bolivia.

Su nombre en los predios políticos empezó a sonar en octubre del año pasado, cuando varias personas lo vieron entrar al despacho de Carlos Rovira, quien preside la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones y es el líder del FRC.

“Si me convocan, no voy a decir que no”, dijo Pitana en aquella ocasión sobre la posibilidad de participar en política. “Sería una linda opción en la vida, me permitiría plasmar todos los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de estos años”, agregó.

-Nueve partidos en Mundiales, incluida una final-



El currículum de Pitana en el fútbol es frondoso. Debutó en el arbitraje en el 2006 y cuatro años después alcanzó el grado de juez FIFA. Desde entonces, su ascenso ha sido fulgurante.

Su primer Mundial fue Brasil 2014, en el que arbitró cuatro partidos (tres por fase de grupos y uno de cuartos de final entre Francia y Alemania). Si no fue más allá fue porque la selección de su país, Argentina, clasificó a las semifinales y la final, lo cual hizo imposible que él se mantuviera como opción.

Volvió a aparecer en Rusia 2018 y allí sí alcanzó la cúspide, pues le tocó impartir justicia tanto en el partido inaugural entre el local y Arabia Saudí como en la mismísima final entre Francia y Croacia. En medio, pitó otros tres cotejos (uno de fase de grupos, otro por octavos de final y el siguiente por cuartos de final). En el duelo entre México y Suecia, mostró la tarjeta amarilla más rápida de la historia de los Mundiales: a los 15 segundos al mexicano Jesús Gallardo.

El argentino fue el juez principal en la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia. (Foto: Reuters) Reuters

Así pues, con 9 encuentros dirigidos es el colegiado argentino que más veces fue el juez principal en la fase final de un Mundial. Se convirtió, además, en el segundo árbitro de ese país en dirigir la finalísima, luego de que Horacio Elizondo lo hiciera en Alemania 2006.

Como anécdota de la alta consideración en que era tenido, a dos días de la inauguración de Rusia 2018, el ex árbitro italiano Pierluigi Collina -quien era el encargado del Comité Arbitral de la FIFA- comentó sobre su designación: “No queremos que los jugadores acosen a los árbitros y que vayan sobre el juez. Bueno, eso es lo que no va a suceder en el primer partido, porque Pitana es una roca”. Aludía acaso no solo a su fuerte personalidad sino a su intimidante estatura (1,91 m).

Pitana le muestra la tarjeta roja a Cueva en el partido eliminatorio contra Chile en Lima en el 2015. (Foto: AFP) AFP

Otro partido en que arbitró a Perú fue el de la Copa América 2015 contra Colombia. (Foto: EFE) EFE

-El hombre de la provincia-



Según el diario argentino “La Nación”, a pesar de la gran cantidad de viajes que su condición de árbitro lo obliga a hacer por el país y el mundo, Pitana logró arraigarse en Posadas, capital de la provincia de Misiones.

“El árbitro toma el avión de regreso a esta ciudad cada vez que termina un partido y se casó por segunda vez hace cuatro años con la también posadeña Romina Ortega, con quien ha tenido dos hijos. De gran sencillez, los misioneros valoran mucho que Pitana nunca dejó de regresar a la provincia en medio de la fama ni de mezclarse como uno más en la cola del supermercado, en las calles, en una cancha de fútbol de la liga local o en cualquier café de Posadas”, apunta “La Nación”.

A lo mejor fue esto lo que animó a Rovira, líder del FRC, a colocarlo en la lista de diputados nacionales: un invitado sin trayectoria política pero muy conocido y con buena imagen.

Pitana, de 44 años, es originario de la provincia de Misiones. (Foto: "La Nación", GDA) La Nación

-¿Cuáles son sus chances reales?-



De acuerdo con el diario “Clarín”, Pitana cuenta “con grandes chances de ocupar una banca en el Congreso”. Ello teniendo en cuenta que el FRC protagonizó el mayor triunfo de un oficialismo en lo que va del año en las elecciones a gobernador del último 2 de junio: el médico Óscar Herrera obtuvo el 73% de los votos y le sacó 55 puntos de diferencia al contrincante más cercano.

Así pues, el juez internacional -que también es profesor de educación física- puede seguir los pasos políticos de otras figuras argentinas ligadas al deporte, como el ex futbolista Carlos Javier MacAllister, actual Secretario de Deportes de la Nación; el ex árbitro Héctor Baldassi, que llegó al Congreso del brazo de Cambiemos; o los pilotos Marcos di Palma y Carlos Reutemann, que fue dos veces gobernador de Santa Fe.

Néstor Pitana, con sus casi 300 partidos arbitrados en la Primera División argentina, y sus 430 en total en su carrera, puede dejar pronto de vestirse de corto. Mientras hoy mismo aguarda en Brasil cuál será el próximo encuentro que deberá pitar en la Copa América, en unos meses podríamos verlo sentado en una curul del Parlamento de su país.