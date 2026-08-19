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Resumen

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Una mujer aimara se traslada por la nieve tras una intensa nevada, en La Cumbre, en La Paz, Bolivia, el 19 de agosto de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
Una mujer aimara se traslada por la nieve tras una intensa nevada, en La Cumbre, en La Paz, Bolivia, el 19 de agosto de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
Por Agencia EFE

Las intensas nevadas que se registran en el occidente de Bolivia han afectado a 26.220 familias y 323 comunidades, principalmente en la región andina de Potosí (suroeste) que hasta el momento es la región más golpeada, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero.

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