Nexos con empresario ligado al narcotráfico: el candidato libertario que pone en una incómoda posición a Milei

Un nuevo escándalo calienta la campaña a poco de las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina. Esta semana, el legislador José Luis Espert, primer candidato del partido oficialista La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y titular de la Comisión de Presupuesto en Diputados, quedó envuelto en una denuncia por sus presuntos vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

Espert quedó en el centro del escrutinio luego de que una investigación periodística publicada por El Diario AR y Perfil afirmara que el político recibió 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado, quien está detenido en Argentina y es reclamado por la justicia de Estados Unidos por un caso de narcotráfico.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La polémica subió de tono el viernes pasado, cuando Juan Grabois, candidato a diputado nacional por la opositora Fuerza Patria, presentó una denuncia penal contra Espert y pidió que se investigue si los fondos que este habría recibido “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

El diario “La Nación” señala que el supuesto desembolso habría sido en 2020, de acuerdo con la presentación de Grabois, que denuncia además otros nexos entre el diputado nacional libertario y el empresario acusado de narcotraficante.

La denuncia a Espert, economista de profesión, se basa principalmente en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en un caso contra Machado. De acuerdo a la información de esa investigación, la cifra de 200.000 dólares aparece en un cuadro en el que figura el nombre de Espert como receptor de ese monto.

Según Grabois, la cifra formaría parte de un supuesto “libro contable secreto” que llevaban Machado y una presunta socia suya, Debra Mercer-Erwin, que también está condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”, sostiene la denuncia.

Pese al escándalo, los presuntos vínculos entre Espert y Machado no son una novedad. El diputado libertario es señalado desde el 2019 de tener una relación cercana con el acusado de narcotráfico. En ese entonces Espert era candidato a la presidencia por el partido Despertar y viajó en un avión de Machado para presentar un libro. También usó una camioneta blindada de Machado durante aquel periodo electoral.

“La Nación” recuerda que cuando el empresario fue detenido en el 2021 la relación entre Espert y Machado fue criticada por varios políticos liberales.

Además de la condena en Argentina por narcotráfico, Machado sigue en la mira de Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición para juzgarlo por tráfico de drogas. A este punto la suerte de Espert está en manos de la Corte Suprema del país sudamericano.

La defensa de Milei

Espert calificó las acusaciones en su contra como una “campaña sucia” del kirchnerismo en medio de la campaña por las elecciones legislativas nacionales de medio término y descartó dar un paso al costado. Su postura fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei (C), saluda junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (2.ª por la derecha), el candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izquierda), y otros funcionarios y candidatos durante una caravana previa a las elecciones legislativas provinciales en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 2025. (Foto: AFP) / JUAN MABROMATA

“Esto es otra operación más, la misma del 2019″, sostuvo el mandatario libertario al defender al candidato que eligió para la provincia de Buenos Aires. “Pasaron seis años. Se lo ensució en el 2019, de nuevo en el 2021, es recurrente”, añadió.

Milei no dudó en clamar la falsedad de la denuncia y también calificó estas acusaciones como “chimento de peluquería” y “operaciones para ensuciar”.

“Lo que sorprende es que aparece ahora en este contexto. Es parte de la franquicia del socialismo siglo XXI. Los tipos trabajan y construyen sobre esto hace 35 años. La franquicia local, que es el kirchnerismo, se ve amenazada y recurre a este tipo de acciones. Mi esperanza es que las personas vayan identificando este modus operandi y se den cuenta de que son una banda de forajidos”, afirmó.

La revista Noticias ha señalado que existe otro nexo entre La Libertad Avanza y Machado, pues Francisco Oneto, uno de los abogados de Milei, defiende al empresario que está preso en Argentina.

El caso ha tomado vuelo en un momento difícil para La Libertad Avanza, que el 7 de setiembre pasado perdió las legislativas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, donde venció el opositor peronismo.

Por eso las legislativas nacionales del 26 de octubre son claves para Milei. Su partido es minoría en el Legislativo nacional.

Además, Milei enfrenta un escándalo de corrupción que salpica a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El caso provocó semanas de turbulencias económicas y políticas en Argentina.