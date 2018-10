#SoyPicoRojo porque no podemos seguir callando las injusticias, porque no pueden haber + presos políticos, porque no pueden callar nuestra fuerza ni determinación a punta de balas y porque no se debe seguir aceptando el abuso y las violaciones a la mujer en #SOSNicaragua 🇳🇮 pic.twitter.com/0FCMOo02MI